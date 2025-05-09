元朗私家車避查「飛越」水馬斜擱草叢　司機疑持武器　警擎槍拉人

元朗發生車禍。本周四（8日）下午4時20分，警方在元朗公路近朗天路執行職務，透過自動車牌識別系統發現一輛私家車的行車證過期，於是上前截查，私家車反而逃去，並在元朗唐人新村交匯處失控撞向路邊水馬及燈柱。涉事男司機下車雙手放在腰間，懷疑持有武器，警員發出口頭警告不果，於是擎槍戒備，其後將男司機制服拘捕，男司機手部受傷，由救護車送院治理。



現場圖片可見，涉事私家車「飛越」水馬，車頭剷入路邊草叢，車身傾斜擱於水馬和草叢之間；亦有圖片顯示，私家車停低位置之前路段，有水馬被撞毀。



涉事私家車失事後「飛越」水馬，斜擱水馬與草叢之間，車身損毀。（車cam L（香港群組） / Bosco Chu）

涉事私家車「飛越」水馬，車頭剷入路邊草叢，車身傾斜擱於水馬和草叢之間。（車cam L（香港群組）/ Colly Sally Lo）

警方表示，本周四（8日）下午4時20分，新界南總區交通部人員在元朗公路近朗天路以自動車牌識別系統執行職務期間，發現一輛私家車的行車證過期，遂上前截查，但私家車未有按指示停下，並往元朗方向逃去。

警員其後在元朗唐人新村交匯處發現涉案私家車，懷疑其曾失控撞向路邊水馬及燈柱，調查期間，37歲鄭姓男司機雙手放在腰間，警員懷疑他手持武器，發出口頭警告不果，於是擎槍戒備，其後制服鄭男。

經初步調查，鄭男涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」、「駕駛時沒有第三者保險」及「違反學習駕駛執照的條件」被捕，現正被扣留調查，鄭男手部受傷，清醒被送往博愛醫院治理。

現場有水馬被撞毀。（車cam L（香港群組）/ Yat Tung）