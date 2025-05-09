海關破加拿大海路入境　掏空木地板藏大麻花　緝獲60公斤拉3男

海關早前根據風險管理及資料分析，鎖定一個來自加拿大的海運貨櫃，在報稱木地板的貨物內發現共60公斤懷疑大麻花毒品，市值約1,300萬元；海關其後以「販運危險藥物」罪拘捕3名男子。海關指，販毒集團利用多重的貨車司機作物流安排，做法相當狡猾，希望可以不用現身，在背後遙距操控，利用本地物流鏈一層一層進行販毒活動。海關提醒物流業界的從業員，若遇上新客戶應特別提高警覺。



海關在報稱木地板的貨物內發現共60公斤懷疑大麻花毒品，市值約1300萬元。(翁鈺輝攝)

港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察黎子康表示，港口及海域科人員透過風險管理及資料分析，鎖定一個來自加拿大的40呎海運拼裝貨櫃，貨櫃載有7款不同種類的貨物，其中一款報稱為木地板的進口貨物。

根據貨物資料顯示，該批貨物的收貨人為一間新成立數個月的本地私人公司，而加拿大是其中一個大麻合法化的國家，基於上述原因，海關人員決定扣留該批貨物作檢查。

海關人員在上月10日，在葵涌海關大樓檢驗有關貨物，並在貨櫃的最深處找到報稱為木地板的48箱貨物。當人員作X光檢查時，發現有可疑影像，懷疑藏有毒品的木地板的X光影像深淺不一，有可疑的深色陰影，與一般木地板平整的影像是完全不相符，於是作進一步檢驗，在打開紙箱後，內有一個木箱，裡面的木地板有夾層，內藏有多包、經多層膠袋真空包裝的草本植物。

報稱木地板。(翁鈺輝攝)

懷疑藏有毒品的木地板的X光影像深淺不一，有可疑的深色陰影，與一般木地板平整的影像是完全不相符。(翁鈺輝攝)

木板夾層內，發現藏有多包經多層膠袋真空包裝過的可疑草本植物。(翁鈺輝攝)

黎子康指，海關人員隨即將該批草本植物進行快速毒品測試，經過測試後，結果樣本對大麻花呈陽性反應，最終海關人員在48箱貨物中、34塊木製地板內、檢獲共60公斤懷疑大麻花的毒品，市值約1300萬元。據了解，毒品的收藏並不簡單，用大量木板並有作偷空處理，重達數百公斤。

在這宗案件中，不法分子將懷疑大麻花收藏在貨櫃的最深處，並混合於併裝貨櫃當中，企圖逃過海關人員的偵查，並利用真空包裝以掩飾大麻花濃烈的氣味。案件及後交由海關毒品調查科作跟進調查。

人員在48箱貨物中檢獲共60公斤懷疑大麻花的毒品，市值約1300萬元。(翁鈺輝攝)

人員在48箱貨物中檢獲共60公斤懷疑大麻花的毒品，市值約1300萬元。(翁鈺輝攝)

黎子康指，不法分子將懷疑大麻花收藏在貨櫃的最深處，並混合於併裝貨櫃當中，企圖逃過海關人員的偵查。(翁鈺輝攝)

毒品調查科毒品調查第三組高級調查主任姚文顥指，海關毒品調查科人員接手調查後，迅速鎖定葵涌一個物流倉庫，並展開監控遞送行動。4月11日下午，一名男子到物流倉庫提取貨物，並將它裝上貨車，駕駛到深水埗後離開。海關人員見時機成熟，進行拘捕行動，拘捕該名49歲、報稱司機的男子。據悉他收取800元去提取及運送該批貨物。

其後海關繼續進行監控遞送行動，再拘捕另一名涉案39歲、同樣報稱司機的男子。該男子應本地物流公司的委託，安排第一名被捕男子提取及運送該批貨物。

經深入調查後，海關人員亦鎖定另一名懷疑與案有關的男子。在本月7日，在荃灣再拘捕一名30歲涉案本地男子，他為收貨人公司的董事。3名被捕男子獲准保釋後查。案件仍在調查中，不排除有更多人士被捕。

姚文顥表示，今次案件中，販毒集團利用多重的貨車司機作物流安排，做法相當狡猾，希望可以不用現身，在背後遙距操控，利用本地物流鏈一層一層進行販毒活動。海關指，成功從源頭打擊毒品，阻止毒品流入市面，呼籲物流業界的從業員，若遇上一些新的客戶，應特別提高警覺，尤其是只利用電郵或一些即時通訊軟件作聯絡，更要特別小心，以提防被販毒集團利用來運送毒品。

姚文顥表示，今次案件中，販毒集團利用多重的貨車司機作物流安排，做法相當狡猾。(翁鈺輝攝)

姚文顥表示，今次案件中，販毒集團利用多重的貨車司機作物流安排，做法相當狡猾。(翁鈺輝攝)

海關建議，物流業界可要求這一類客戶提供更多的資料，例如公司登記文件，以及貨物有關的一些資料，例如發票及裝箱單等作為紀錄及參考，海關亦指業界可留意報酬是否合理，如平時收數百元，突然變成雙倍價錢，便要提高警覺。

海關會繼續留意販毒趨勢，繼續有效打擊販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。