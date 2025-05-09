偷運化學原材料入境　墨西哥男子租村屋製毒販毒　警檢$330萬冰毒

一名33歲墨西哥籍男子涉嫌將化學原材料藏在金屬管內偷運入境，再租用新界北區的村屋製毒及販毒，警方展開反毒品行動，昨日（8日）將他拘捕，並檢獲冰毒巿值約330萬元。警方將控告被捕男子「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪，明天（10日）早上在觀塘裁判法院提堂。



行動中檢獲一批製毒及包裝工具。（黃學潤攝）

行動中檢獲一批製毒工具。（黃學潤攝）

行動中檢獲一批製毒工具。（黃學潤攝）

警方東九龍總區刑事部署理總督察周嘉潤稱，警方展開代號「逸影」及「黑焰」的反毒品行動，經調查鎖定一名墨西哥籍男子，懷疑他利用兩間村屋製毒及販毒。人員昨日（8日）突擊搜查新界錦田一間村屋，在單位內拘捕該名37歲男子，檢獲一批製毒工具（包括電磁爐、煲及溫度計）、8公斤的原材料、一批半製成品液態冰毒。

人員同時搜出另一間村屋的鎖匙，隨即將疑犯押到落馬洲該村屋，搜查下再檢獲小量冰毒、大量膠袋、切割機、鑽床及金屬管等工具。

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被捕人無業，今年4月上旬入境本港，他涉嫌「製造危險藥物」及「販運危險藥物」，明天（10日）早上在觀塘裁判法院提堂。

周嘉潤續稱，歹徒將化學原材料藏在金屬管內偷運入境，然後運到村屋拆出組件，經加工製作冰毒，再供應本地巿場出售。兩個村屋單位出租僅數天，而大部份原材料尚未開封，故此相信毒品未流出巿面。

他提醒巿民，如嗅到強烈化學物品味道或煙霧，可向警方舉報。另外，販毒是嚴重罪行，一經定罪，最高可判囚終身及罰款500萬元。