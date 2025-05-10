猜猜我是誰｜24歲女子一日呃兩長者$62萬　再度出擊取款時落網

24歲女子假扮「女兒」訛稱牽涉刑事案，向黃大仙及葵涌區兩長者行騙共62萬元。當她再度出擊收錢時，被警方拘捕。



黃大仙警區刑事調查第四隊偵緝督察陳明傑稱，昨日（9日）接獲一名80歲老婦報案，指她接獲自稱女兒來電，對方聲稱涉及刑事案件被捕，須要37萬元保釋金。老婦不虞有詐，提取款項後，於黃大仙下邨將款項交予一名女子。

24歲女子被捕。（警方圖片）

騙徒犯案時穿着的衣物。（林澤鋒攝）

警方展示證物。（林澤鋒攝）

其後老婦再接「女兒」來電，要多50萬元保釋金，並相約在住所外交收。老婦致電女兒，確定她安然無恙，懷疑受騙，於是報警。

警方接報後立即調查，並於兩小時內拘捕一名24歲本地女子。警方調查發現她同日於葵涌行騙另一名81歲長者25萬港元；換言之兩宗案共騙去兩人62萬元。案件仍在調查中，由黃大仙刑事調查隊第4隊跟進。

（林澤鋒攝）

陳明傑提醒巿民：

（1）任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案；

（2）如有案件涉及保釋金，請市民向有關警署核實，避免受騙；

（3）市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上防騙訊息，避免他們成為受害者；

（4）市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁十年。

黃大仙警區刑事調查第四隊偵緝督察陳明傑現向傳媒簡報案情。（林澤鋒攝）

警方表示，打擊詐騙罪案是警務處處長首要行動項目之一。警方會繼續打擊各類型詐騙罪案。警方在此重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。市民切勿以身試法。

警方留意到最近有不少俗稱「猜猜我是誰」的案件，當中不少受害人為長者。警方有以下呼籲：

（1）任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案；

（2）如有案件涉及保釋金，請巿民向有關警署核實，避免受騙；

（3）市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上防騙訊息，避免他們成為受害者；

（4）市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。

