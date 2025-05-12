首4個月13途人車禍喪生　長者佔8成　警向東區長者宣揚道路安全

今年首四個月，一共有13名行人在交通意外中喪生，佔致命意外總人數的45% ; 當中牽涉65歲或以上的長者有11人，佔行人死亡總數超過八成。有鑑於長者行人容易牽涉在致命及嚴重交通意外的情況，東區亦是香港其中一個長者人口較高的地區，因此警方交通總部聯同道路安全議會、東區愛秩序灣關愛隊及立法會議員梁熙，今日（12日）到訪愛秩序灣社區會堂，進行社群互動及推動道路安全，約250名長者參與活動。



警方交通總部聯同道路安全議會、東區愛秩序灣關愛隊及立法會議員梁熙，今日（12日）一同到訪愛秩序灣社區會堂，進行社群互動及推動道路安全。（警方圖片）

探訪期間，警方播放交通意外常見成因的短片，藉此提升長者出行時的安全意識。警方亦與關愛隊代表團（下稱代表團）聯同交通總部及道路安全議會吉祥物「熊Sir」 及「留心蛋」在會堂內與長者互動及拍照。

由於是日正值母親節翌日，交通總部人員除派發交通安全宣傳單張，以鼓勵長者們出行時善用行人四寶（即行人天橋、行人隧道、斑馬線、行人過路交通）外，亦向長者派發道路安全福袋。

警方表示，交通總部將繼續與道路安全議會和地區關愛隊緊密合作，不遺餘力走訪大小社區宣揚道路安全，提醒「老友記」要時刻記住 「專注，忍讓，守法」，從而保障寶貴生命及減少交通意外的發生。

警方交通總部聯同道路安全議會、東區愛秩序灣關愛隊及立法會議員梁熙，今日（12日）一同到訪愛秩序灣社區會堂，進行社群互動及推動道路安全。（警方圖片）