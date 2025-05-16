珍惜生命｜屯門紫田村18歲男和16歲女友雙料自殺　一度昏迷送院

屯門紫田村有人仰藥割腕尋短。今晚（16日）約8時30分，警方接獲紫田村村民報案，指發現鄰居村屋地下，有一對男女懷疑服藥尋短。



救援人員接報趕至，發現兩名事主均昏迷，將兩人分別送往屯門醫院搶救。警方正調查事件起因。



據了解，兩名事主是一對分別18歲和16歲的情侶，同有情緒病紀錄，當中男子疑曾向父親發訊息表示要尋死，父親通知鄰居到場查看，揭發事件。警員入內調查，初步相信上址為劏房單位，在屋內發現多種藥物。

警方表示，今晚（16日）8時30分，接獲紫田村其他住戶報案，指懷疑有兩人在其中一間村屋企圖自殺。救護員接報到場，發現18歲劉姓男子和16歲女子在上址一間房間内暈倒，旁邊有一把鎅刀及一些懷疑藥物包裝，他們昏迷被送往屯門醫院治理。經初步調查，相信他們在上址懷疑割腕及服藥自殺。警員於現場沒有檢獲遺書，列作「企圖自殺」跟進。

據悉，他們事後回復清醒。

屯門紫田村一對青年男女懷疑仰藥，雙雙昏迷送院搶救。（王譯揚攝）

兩名事主昏迷被送往屯門醫院搶救。（資料圖片）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288