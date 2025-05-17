警方舉辦交通「汪」全嘉年華　冀建人寵共融與道路安全社區

近年社會越來越多人關注動物的福祉，為了建立人寵共融的社區，港島總區交通部首次以寵物道路安全為主題，在北角交通安全城舉行交通「汪」全嘉年華，錄得超過2,500人次、逾100隻寵物犬入場。港島總區指揮官郭嘉銓致辭時稱，嘉年華首次揉合道路安全與人寵共融兩大元素，讓狗主和寵物使用迷你道路設施，體驗安全過路的重要性。



數據顯示，2021年至2024年期間，港島區錄得接近100宗牽涉動物的交通意外。其中，超過98%涉及貓和狗。



港島總區指揮官郭嘉銓致辭時稱，嘉年華首次揉合道路安全與人寵共融兩大元素，讓狗主和寵物使用迷你道路設施，體驗安全過路的重要性。（警方圖片）

警方希望透過嘉年華，提醒狗主過馬路時應該要優先選擇「行人四寶」，包括行人天橋、斑馬線、行人隧道及人像燈過路處。帶寵物散步時，避免過份接近大型車輛，更加不要「攝車罅」，避免交通意外發生。

此外， 萬一撞到狗貓，司機必須停車及報警。根據《2021年道路交通（修訂）條例》（《修訂條例》）規定，司機如撞到貓隻或狗隻必須停車，目的是讓受傷的貓隻和狗隻及時獲得治理，以加強保障動物福利。同時，司機應該確保在安全情況下停車，以免危及自己和其他道路使用者的安全。

警方相信愛護動物、遵守道路安全的教育必須從小做起，嘉年華活動包括讓小朋友由導盲犬引領，安全地「上橋下隧」，即行人天橋和行人隧道，從小培植參加者守護動物的心苗。

警方表示，在執法或公眾宣傳教育等方面，持續並致力向市民宣揚愛護動物及防止殘酷虐待動物的信息。同時，警方與動物福利團體建立伙伴關係，凝聚愛護動物人士的力量，提升市民以及寵物在日常生活的幸福感。

交通「汪」全嘉年華。（警方圖片）