牛頭角過路翁捱小巴撞　昏迷送院搶救後不治

牛頭角發生嚴重車禍。今日（18日）上午9時，牛頭角道297號一輛小巴撞倒一名男子，男子頭部受重創，倒地昏迷不醒。



救援人員到場，男傷者已無呼吸脈搏，由救護車送往聯合醫院搶救，最終證實不治。警方正調查事故成因。



現場消息指，七旬男事主於牛頭角道297號玉蓮臺對開從左至右橫過馬路，該處並無行人過路處，其間遭一輛開往旺角方向的小巴撞倒昏迷。小巴車頭左下方被撞至凹陷，地上遺下一大灘血跡，血跡與小巴車頭相距約半米。涉事小巴司機被警員帶上警車調查，車上女乘客目睹意外發生亦在場協助調查。司機其後涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

小巴車頭凹陷。（鄭嘉惠攝）

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涉事紅色小巴9號線去程由旺角（登打士街）開往觀塘（宜安街），回程則由觀塘（牛頭角道）開出前往旺角（登打士街）。往觀塘方向途經亞皆老街、太子道東及牛頭角道，往旺角方向則途經牛頭角道、福淘街、太子道東及太子道西。