將軍澳環保大道爆水管　往九龍近清水灣半島封閉　10條巴士線改道

將軍澳環保大道往將軍澳隧道方向爆水管，涉事水管為一條直徑900毫米鹹水供水管。受事故影響，環保大道（往九龍方向）近清水灣半島的全線封閉，10條巴士線須改道⾏駛。水務署工程團隊正全力搶修，以盡快完成相關水管維修工作及重開受影響的道路。



水務署正搶修。（方國珊Facebook 圖片）

水務署正搶修，以盡快完成相關水管維修工作及重開受影響的道路。（方國珊Facebook 圖片）

水務署工程團隊正全力搶修，以盡快完成相關水管維修工作及重開受影響的道路。（方國珊Facebook 圖片）

將軍澳環保大道往將軍澳隧道方，一條直徑900毫米鹹水管爆裂。（方國珊Facebook 圖片）

運輸署宣布，因水管爆裂，環保大道（往九龍方向）近清水灣半島的全線仍然封閉。受影響九巴巴⼠路線49 ,298 ,290E ,290X ,298E ,298F ,298X ,690S ,N290（往將軍澳隧道⽅向）及城巴巴⼠路線790 （來回⽅向）須改道⾏駛。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。

受上述臨時交通安排影響，⽇出康城、將軍澳⼯業邨、⽯⾓路、及百勝⾓路⼀帶的駕駛⼈⼠如若前往將軍澳市中⼼⼀帶或九⿓⽅向，請考慮改⽤環澳路、跨灣連接路及其⽀路。

水務署今日（20日）凌晨接獲報告指將軍澳環保大道往將軍澳隧道方向有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑900毫米鹹水供水管，用作供應沖廁水予日出康城，石角路，百勝角路 ，蓬萊路，將軍澳工業邨及調景嶺一帶處所。

受事故影響，環保大道介乎蓬萊徑與蓬萊路之間往將軍澳隧道方向的行車線須暫時封閉，以配合緊急維修工作。署方已就事故與當區區議員聯絡，並會保持緊密溝通。署方工程團隊正全力搶修，以盡快完成相關水管維修工作及重開受影響的道路，並就有關事故對市民構成不便表示抱歉。