天水圍廈村路貨倉三級火﹒有片｜濃煙席捲半空　1男背部燒傷送院

今日（27日）中午12時40分，天水圍廈村路一個物流中心貨倉發生火警。據報有貨物起火，大量濃煙席捲半空。消防員到場派出搜救隊協助，並出動兩條喉及兩隊煙帽隊救火。火警中，一名男子背部燒傷送院。消防處於下午1時33分將火警升為三級，加派人手，並提醒市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。



網上流傳的片段顯示，物流中心的單層倉庫起火，全層幾乎陷入火海，滾滾濃煙冒出。消防員正開喉灌救，同時亦有私家車即時駛走。

天水圍廈村路一個物流中心貨倉發生火警，大量濃煙席捲半空，一人燒傷送院。（翁鈺輝攝）

網上圖片可見一個物流中心倉庫冒出火焰，濃煙滾滾。(Bosco Chu)

+ 1

天水圍貨倉火光熊熊 消防員開喚喉灌救



天水圍貨倉起火，消防員出動兩條喉及兩隊煙帽隊救火。（消防處圖片）

濃煙席捲半空 數公里外清晰可見



天水圍廈村路近木人巷士多一個物流中心發生火警，濃煙席捲半空。（讀者提供圖片）

天水圍廈村路近木人巷士多一個物流中心發生火警，濃煙席捲半空。（讀者提供圖片）

廈村路的物流公司發生火警，濃煙席捲上半空，遠遠也可看見。（facebook「天水圍街坊鄰里」圖片）

廈村路的物流公司發生火警，濃煙席捲上半空。（facebook「天水圍街坊鄰里」圖片）