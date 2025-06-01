警科學園人寵嘉年華萬人入場　收多份領養意向書為流浪動物覓新家

新界南總區及新界北總區防止罪案辦公室聯合主辦的第三屆「寵愛一生・同遊科學園2025」大型人寵嘉年華，今日（6月1日）於白石角科學園圓滿舉行。活動吸引近1萬名市民參與，當中不少人更攜同寵物到場支持。是次活動成功收集到超過20份領養意向書，有望為待領養動物覓得溫暖領養家庭，更透過多元活動深化公眾愛護動物意識，推廣領養文化。



逾20家庭即場申請領養，流浪動物終獲新生。

今年活動首次以照顧動物「醫、食、住、行」為主題，聯乘漁農自然護理署、環保署「智能機械犬」並獲得近40間企業及機構支持，攜手為動物福利作出努力。會場設有資訊區、市集及領養區、防騙娛樂區三大區域，全方位推廣「守護動物‧尊重生命」的概念及聯乘防騙宣傳。

結合教育與互動 推動「動物守護」社區文化

是次活動延續警隊「動物守護・社區大使」計劃理念，透過寓教於樂的方式加強市民尊重生命的價值觀。現場除設有寵物領養專區、獸醫諮詢站，更有專業獸醫及領養家庭於現場分享，讓市民親身學習照顧動物的實用技能及了解領養動物的意義。警方自2022年推出的「寵愛閣」支持學校成立校園動物閣和委任學生擔任「動物守護・校園大使」， 活動當日亦有「寵愛閣」師生在現場向市民介紹及推廣「寵愛閣」。

現場除設有寵物領養專區、獸醫諮詢站，更有專業獸醫及領養家庭於現場分享，讓市民親身學習照顧動物的實用技能及了解領養動物的意義。

領養成果創新高 流浪動物重獲新生

活動焦點之一的「領養專區」與4間動物福利機構合作，包括浪浪之家、阿棍屋、Kelly Animals Shelter及兔廬，展出逾40隻待領養貓、狗、龜及兔，不少家庭更即場提交申請。

阿棍屋創辦人Ivy與愛心領養人黃女士在現場分享：「領養代替購買，除可幫助動物尋家外，更可舒緩動物福利機構資源壓力，讓更多動物有機會獲得幫助，意義非凡。」

警、企、寵物友善屋苑加強合作 提升動物福利

今年活動新增更多支持機構提供寵物用品及服務贊助並協助宣傳，以吸引更多市民加入領養行列並支持動物福利機構的工作，例如透過是次活動成功領養人士可獲得由贊助機構提供的寵物保險、寵物用品、寵物住宿優惠等。寵物友善屋苑亦協助推廣是次活動及協助警方舉辦更多屋苑領養嘉年華活動。

不少主人攜同愛寵到場支持。

新界北及新界南總區防止罪案辦公室未來將繼續擴展合作網絡，在區內舉辦更多「動物守護・社區大使」計劃宣傳及領養活動。

如錯過今天的活動， 有興趣者亦可於下周六（6月14日）下午，再次蒞臨香港科學園「金蛋」下的室內走廊繼續支持愛寵市集。