七人車硬撼油麻地消防局側閘　司機輕傷　一年前上址發生致命車禍

油麻地發生車禍。周日（6月1日）晚上近11時，據報一輛七人車，沿窩打老道向果欄方向行駛，途至油麻地救護站對開一個右彎時，突然失控剷上左邊行人路，繼而硬撼向油麻地消防局與救護站之間的側閘，再撞向一支燈柱才停下。消防局側閘被撞後整扇甩脫；而七人車車頭則嚴重損毀，安全氣袋彈出。



消防員及救護員閘巨響，立即從走出局門外了解情況。所幸，年約50歲男司機僅受輕傷，報稱胸口不適，由救護車送往廣華醫院治理。交通警員到場調查，司機通過酒精及藥物測試。案件列作「交通意外有人受傷-涉及政府財物」跟進。警員隨後通知涉事七人車的車主、即司機的弟弟到場，並召私人拖車將車拖走處理；而工程人員亦到場檢查電燈柱，以確保安全。



一輛七人車失控撞向油麻地消防局及救護站之間的鐵閘。(陳永武攝)

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剛好在一年前，即2024年6月1日晚上11時半左右，一輛私家車沿窩打老道西行，途至油麻地消防局對開時，突然失控直撞向消防局的閘門，撼向一條石柱始停下。局內消防員及救護員聞巨響，立即走出門外查看，發現私家車上司機昏迷不醒，立即進行急救。69歲姓黃男司機昏迷，被送往廣華醫院治理，於翌日（2024年6月2日）凌晨零時24分被證實死亡。