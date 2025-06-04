香港仔一中學教師墮樓亡　疑患抑鬱症及工作壓力困擾

鴨脷洲海怡半島上周六（5月31日）有人墮樓喪生，死者為一名42歲姓葉男子，警方經調查後將案件列作自殺，據悉葉男生前有情緒病紀錄，並受工作問題困擾。消息指，葉男為香港仔聖伯多祿中學教師。《香港01》正向教育局及校方查詢事件。



據了解，葉男患抑鬱症逾半年，近日疑因工作壓力而令精神情況進一步惡化，5月23日起沒再上班。



網上今晚（6月4日）起有大量帖文，顯示聖伯多祿中學校方今日發出通告，指該校一名老師於上星期「不幸離世」。校方稱，獲知噩耗後，全校師生都極為難過和悲痛，又指事件交由警方調查，「我們不宜對事件作揣測或下判斷」。

一名42歲姓葉男子於5月31日墮樓身亡，據悉他為聖伯多祿中學教師，該校6月4日向家長發通知，指一名老師於上周「不幸離世」。（Threads @spss_meme）

學校又表示，已即時啟動危機處理程序，並透過班主任，於今早在班內把這件不幸事件通知學生；學校教師、社工/輔導人員及教育心理學家已即時為受影響教師及學生提供輔導，協助他們疏導情緒。校方提醒家長在未來數星期留意子女情緒，給予適切關心和安慰，並呼籲家長與校方保持聯絡，以便學校及早提供協助。

有自稱該校學生或舊生的網民留言悼念，對該名教師離世感惋惜，形容他用心教學，見證無數學生畢業，為學校貢獻良多，「佢係唯一一個我離開左（咗）學校都仲會繼續keep contact既（保持聯絡嘅）老師，佢真係好比心機教學生，好想每個學生都有好成績。好sad啊」。

案發於5月31日下午約4時50分，警方接獲多人報案，指一名男子在海怡半島一大廈窗邊，懷疑企圖跳樓，事主其後由高處墮下。救護員趕至，經檢驗後證實他已當場死亡。警方經初步調查，證實42歲姓葉男事主為上址住戶，相信他由單位墮下。現場沒有檢獲遺書，警方將安排為事主驗屍確定死因。據了解，葉男生前有情緒病紀錄，並受工作問題困擾。案件列作「自殺」處理。

一名42歲姓葉男子5月31日在海怡半島墮樓身亡，據悉他為聖伯多祿中學教師。（資料圖片）

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