六旬腦退化翁深夜徘徊黃大仙東光道　EU護送回家與家人團聚

東九龍衝鋒隊周一（6月9日）深夜時分，發現一名65歲老翁獨自徘徊黃大仙東光道，上前關心下得悉原來他患有腦退化，居於翠竹花園，於是護送他回家與家人團聚。其家人表示老翁於昨晚約8時由兒子陪同下到聖母醫院覆診後，自行回家，但遍尋不獲，幸得警員協助，最終安全返家團聚。



東九龍衝鋒隊周一（6月9日）深夜時分，發現一名65歲老翁獨自徘徊黃大仙東光道，上前關心下得悉他患有腦退化，居於翠竹花園，於是護送他回家與家人團聚。

昨日（6月9日）深夜時分，東九龍衝鋒隊人員於黃大仙東匯邨一帶進行反罪惡巡邏期間，發現一名65歲的伯伯獨自在東光道近東匯邨徘徊、行動緩慢及神情恍惚，衝鋒隊人員隨即主動上前了解，及後發現伯伯言語不清，身上亦未有攜帶身份證明文件，無法清楚向人員透露住址及家人聯絡方式，相信其患有腦退化症。

經了解後，警員成功聯絡伯伯妻子，得知二人居住於翠竹花園，而伯伯於兩年前開始出現腦退化跡象。昨晚約8時，伯伯由兒子陪同下到聖母醫院覆診後，伯伯自行回家。及後相信因腦退化症而迷路，其妻子至深夜一直未見伯伯回家，心急如焚之際幸接獲警員通知，並由警員將伯伯安全地送回家中與家人團聚。

有鑑於伯伯的身體狀況，衝鋒隊人員向伯伯及家人簡介東九龍總區的關匯計劃(Project i-CARE)，轉介合適社區支援服務。有關計劃由東九龍總區及社區內不同機構合作，涵蓋不同服務範圍，例如：長者及青少年支援、聽障人士支援、即時方言翻譯等。

就是次事件，該計劃會向伯伯提供有關服務，包括東九龍總區失蹤人口組向伯伯派發定位追蹤器，倘若再次走失，亦可以憑着定位訊號迅速找回伯伯；社會福利機構亦會聯絡伯伯提供長者支援，關顧伯伯福祉。