長沙灣命案｜68歲男死亡　警列誤殺及聚眾毆鬥拘9人　將交代案情

一名姓鄧（68歲）男子，昨（14日）凌晨3時許倒臥長沙灣興華街27號對開，送院後不治。在死者俯伏位置約70米外的興華街與順寧道交界街頭，較早前曾有10多人打鬥，相關片段在網上流傳。深水埗警區重案組將兩案合併調查。



警方今日（15日）表示，案件已改列「誤殺」及「聚眾毆鬥」處理，據悉拘捕5男4女（27至44歲），傍晚約5時將會交代案情，屆時《香港01》會現場直播。



兩批人在長沙灣興華街與順寧道交界街頭對峙，一輛銀灰色七人車停在附近等候。（fb香港交通及突發事故報料區/Kwan Wan Cheung Captain）

網上周六晚（14日）流傳一段影片，顯示兩批人在長沙灣興華街與順寧道交界街頭，手持棍狀硬物打鬥，有人更險被車撞到。

上載者未有交代事發日期及時間，在同一地點，周六凌晨則發生一宗打鬥案，據報有多名男子在街頭爭執及打架，數分鐘後一名68歲姓鄧男子被發現在約70米外昏迷倒地，送院後不治。

兩批人在長沙灣興華街與順寧道交界街頭對峙，其後其中一方走過馬路，有人持棍狀物襲擊另一批人。（fb香港交通及突發事故報料區/Kwan Wan Cheung Captain）

網傳影片在興華街與順寧道交界附近的一處高位向地面拍攝，時間應為夜晚或凌晨。片段開首時，兩批人分別站在順寧道馬路兩邊對峙，雙方均有人手持棍狀硬物。一輛銀灰色七人車則停在約10多米外等候。

近一分鐘後，最少8人先後從畫面左方橫過馬路，當中部分人以棍狀硬物，襲擊本身站在右邊的一批人。其中一名被打灰衣男子，亦手持棍狀物嘗試還擊，但最終不敵，與同伴落荒而逃。其間一名黑衣男一度退出馬路，惟銀灰色七人車駛至，幾乎將他撞到，黑衣男見狀拔足狂奔，七人車則從後追趕。眾人其後跑到鏡頭未能拍攝到的位置，但片中仍聽到嘈雜人聲，影片隨後結束。

6月14日凌晨長沙灣興華街順寧道交界打鬥案 警方調查



警方於周六（14日）凌晨3時07分接報，興華街與順寧道交界有約10多人在街頭懷疑爭執及打架，惟警員到場沒有發現。約3分鐘後，即凌晨3時10分，警方再接獲另一報案，指一名男子在約70米外的興華街27號對開暈倒。救護員趕至將事主送到明愛醫院搶救，惟他其後不治。

警方經調查後，證實男死者姓鄧（68歲），據了解他身上沒有表面傷痕，但懷疑曾參與興華街與順寧道交界的打鬥。警方將該兩案暫列作「在公眾地方打架」及「送院時死亡」，一併交由深水埗警區重案組第3隊跟進。