長沙灣命案｜68歲男死者參與黑幫債務毆鬥　警拘9人　1男涉誤殺

一名姓鄧（68歲）男子，昨（14日）凌晨被發現倒臥長沙灣興華街行人路，送院後不治。在死者俯伏位置約70米外的興華街與順寧道交界街頭，較早前曾有10多人打鬥，相關片段在網上流傳。警方今日（15日）交代案情時表示，事件涉及兩批黑幫人士的債務問題，部份人持金屬棍狀物施襲。據悉，債務金額約數萬元。



昨日及今日（14至15日），警方以涉嫌「聚眾毆鬥」罪拘捕5男4女（27歲至44歲），其中一名39歲男子亦涉嫌「誤殺」。據了解，死者與其中3名被捕人士有黑社會「14K」背景、另有1名被捕人士有「和勝和」背景；但死者並非欠債人士，惟他有去現場參與毆鬥及遇襲。



深水埗警區副指揮官（署理高級警司）陳志昌表示，昨日（6月14日）凌晨約3時接獲報案，指長沙灣興華街與順寧道交界，有兩批約10多名人士聚集及對峙，部份人持有金屬棍狀武器。數分鐘後，其中一批人向另一批人攻擊，短暫毆鬥及追逐後逃離現場。

其後，警方再接獲報案，指一名68歲男子在附近興華街27E號行人路暈倒。救護員趕抵救治時，惟他已昏迷不醒，隨後被送院搶救，延至凌晨4時03分不治；據悉死者表面無嚴重傷勢，亦無刀傷。陳志昌續指，由於兩案地點時間地點接近，經進一步調查後，警方相信兩案有所關聯，故案件隨即交由深水埗警區刑事部進行進一步調查。

深水埗警區副指揮官（署理高級警司）陳志昌（左），深水埗警區重案組第三隊高級督察梁蔚琳（右）交代案情。（林振華攝）

深水埗警區重案組第三隊高級督察梁蔚琳稱，經多方面深入調查後，發現死者與部份涉案人士均有三合會背景，死前曾參與毆鬥，死者被人用硬物襲擊。警方鎖定部份人士身份，深水埗警區人員聯同九龍西總部刑事部人員，昨日及今日（14至15日）在全港多區，以涉嫌「聚眾毆鬥」罪拘捕9人，包括5男4女（27歲至44歲），其中一名39歲男子亦涉嫌「誤殺」，所有被有人士現正被扣留調查，案件交由深水埗警區重案組第3隊繼續跟進。警方會繼續全力追捕其餘涉案人士。

陳志昌又指，警方極速破案及拘捕大部份涉案人士，其中一個原因有賴「銳眼」計劃下的閉路電視系統發揮關鍵作用。警方強調，在鬧市參與聚眾毆鬥的人士，其行為除對參與者本身的人身安全構成嚴重危害外。實際上可能對街頭普通市民造成危險，並引發公眾恐慌。此類目無法紀且嚴重影響社會治安秩序的暴力行為。極不負責任，警方予以最嚴厲譴責，並絕不姑息。

警方重申，打擊三合會活動為警務處處長行動首要項目之一，將繼續堅定打擊三合會活動，以保障市民人身安全，確保社會秩序及公眾安寧。對於每宗涉及三合會的案件，警方將嚴正執法。聚眾毆鬥及誤殺罪均屬極為嚴重的刑事罪行。一經定罪，最高刑罰分別為監禁7年及終身監禁。

網片可見，兩批人在長沙灣興華街與順寧道交界街頭對峙，一輛銀灰色七人車停在附近等候。（fb香港交通及突發事故報料區/Kwan Wan Cheung Captain）

網上周六晚（14日）流傳一段影片，可見興華街與順寧道交界附近的一處高位向地面拍攝，時間應為夜晚或凌晨。片段開首時，兩批人分別站在順寧道馬路兩邊對峙，雙方均有人手持棍狀硬物。一輛銀灰色七人車則停在約10多米外等候。

近一分鐘後，最少8人先後從畫面左方橫過馬路，當中部分人以棍狀硬物，襲擊本身站在右邊的一批人。其中一名被打灰衣男子，亦手持棍狀物嘗試還擊，但最終不敵，與同伴落荒而逃。其間一名黑衣男一度退出馬路，惟銀灰色七人車駛至，幾乎將他撞到，黑衣男見狀拔足狂奔，七人車則從後追趕。眾人其後跑到鏡頭未能拍攝到的位置，但片中仍聽到嘈雜人聲，影片隨後結束。

兩批人在長沙灣興華街與順寧道交界街頭對峙，其後其中一方走過馬路，有人持棍狀物襲擊另一批人。（fb香港交通及突發事故報料區/Kwan Wan Cheung Captain）

6月14日凌晨長沙灣興華街順寧道交界打鬥案 警方調查

