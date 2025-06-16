車CAM│北角貨車無收尾板　轉彎越線貨物跌出車　行人過路驚惶閃避

北角英皇道周日（15日）晚上9時許發生車禍，一輛貨車據稱在長康街落斜，左轉英皇道時失控，撞向往西行線一支燈柱，跟車工人腳被夾住困於車內，呈半昏迷；與司機兩人同受傷。兩人由消防救出，再由救護車送往東區醫院診治。



貨車開啟尾板行駛，可見其越過對面行車線再左轉，期間貨物被拋出車外。(網上車CAM)

綜合讀者提供、及網上流傳的數條車CAM片段所見，事發前，涉事貨車停泊在長康街五洲大廈對開斜路位置上落貨，其尾板為打開狀態；隨後不足一分鐘，片段可見涉事貨車在長康街沿斜路落斜行駛，但沒有及時左轉，反而直行越過來回6條行車線、當中包括電車路軌，至往東行線方向行車線時始急左轉，期間可見貨車行駛時沒有收起尾板，貨車亦在尾板上。

貨車開啟尾板行駛，可見其越過對面行車線再左轉，期間貨物被拋出車外。(網上車CAM)

當急促左轉時，疑離心力將貨車拋向右邊馬路旁，貨車繼續轉左，至接近電廠街前突然拉直車身，直撞向西行線左邊路旁的燈柱，將其撞至搖了幾下才停下。該貨車撞擊燈柱之前數秒，正好行駛在行人過路線上，當時行人過路燈為綠色，有大約10多人在過馬路。當發現貨車向著他們湧至時，上述行人立即跑上行人路，有人邊跑邊回頭查看貨車位置。所幸，事件中沒有途人被波及；

此外，車CAM片中亦可聽到有車輛響咹提醒，但難以分辨時涉事貨車、抑或其他等候紅燈的其他車輛所發出。

行人過路處為綠燈，貨車沿行人過路線剷至行人路燈柱，期間有多名途人跑上行人路。(讀者提供車CAM)

現場北角長康街「長命斜」，過去曾發生校巴衝100米嚴重車禍。2018年12月10日下午1時許，一輛19座校巴停泊在長康街近堡壘街，司機落車關門後校巴溜前，以身擋車反遭捲入車底拖行重傷。校巴繼而連撞兩的士，剷上長康街左邊行人路繼續衝前，橫越英皇道剷上行人路及衝入熙和街。當時路邊多個攤檔附近人潮如鯽，多人被撞倒，最終釀成5死10傷。

行人過路處為綠燈，貨車沿行人過路線剷至行人路燈柱，期間有多名途人跑上行人路。(讀者提供車CAM)

行人過路處為綠燈，貨車沿行人過路線剷至行人路燈柱，期間有多名途人跑上行人路。(讀者提供車CAM)

行人過路處為綠燈，貨車沿行人過路線剷至行人路燈柱，期間有多名途人跑上行人路。(讀者提供車CAM)

行人過路處為綠燈，貨車沿行人過路線剷至行人路燈柱，期間有多名途人跑上行人路。(讀者提供車CAM)

多名市民試圖打開貨車車門，營救被困乘客。（facebook／北角有樂 / Glory Or）

消防到場營救。（facebook／突發馬路車cam大全 廖瑋駿）