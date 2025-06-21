車Cam｜葵涌過路婦遭的士撞跌　網民熱議誰是誰非﹕走快1秒已撞飛

網上今日（21日）流傳一段車cam影片，未有交代拍攝時間，但相信是拍攝於葵涌和宜合道近和宜合道運動場對開一個無交通燈控制的行人輔助線。片中所見，一輛九巴沿左線下斜，駛至近行人輔助線時，疑因前方車輛停下，遂因應交通狀況而停車。其時，一對擬過馬路的男女發現九巴停下後，雖然視野受阻，但仍急步橫越行人輔助線，詎料一輛的士沿右線駛至，收掣不及，將女途人撞倒在地上。女途人倒臥馬路上，疑沒有大礙，後來自行站起，的士司機趕忙下車並上前了解其情況。



女途人橫過馬路時被的士撞到。（網上影片截圖）

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不少網民熱議事件中誰是誰非，普遍聲音傾向批評男女途人在不清楚路面情況下仍過路，「巴士隨時會開車，咁樣過馬路幾多條命都唔夠用，其次，過馬路第一守則係要睇清楚安全先過，巴士檔住隔離線，根本唔應該過馬路，揸幾慢撞埋去都會受傷」、「甘（咁）大架巴士阻住視線都衝」、「大把人咁過，呢個情況好危險，有時覺得探頭都會出事撞到」，更直斥是「自殺式過馬路」。有網民形容女途人「執身彩」、「死過翻生」，估計她「走快一秒已撞飛」。

亦有網民認為的士司機應負一定責任，「行人過路處咁既車速過？又要睇唔透！」、「的士都有盲點不應狗衝，倒頭來都係搞到自己一身蟻」。另有網民總結雙方在事件中均有疏忽之處，「兩個都抵死，1個唔理死衝，1個在這過馬路設施下應該收油」、「雙方都受過教訓呀，兩方面都以後都唔夠膽做，大家都叫安全」。

影片相信是拍攝於葵涌和宜合道近和宜合道運動場對開一個無交通燈控制的行人輔助線。（google map）