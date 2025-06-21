將軍澳警區去年逾2000宗騙案　今辦「防騙急口令」挑戰盼增警覺性

將軍澳警區去年接獲逾2,000宗騙案，佔該區罪案總數逾半。有見及此，警方今日（21日）下午於將軍澳中心舉行「2025無孔不入『防騙急口令』大挑戰」，以互動遊戲形式將防騙知識融入社區，希望加強市民警覺性和防騙意識。



將軍澳警區今日（21日）下午於將軍澳中心舉行「2025無孔不入『防騙急口令』大挑戰」。（警方提供）

將軍澳警區指揮官在開幕致辭中強調，科技罪案手法日益猖獗。去年全港錄得44,480宗詐騙案，佔整體罪案46.9%，損失金額逾91.5億港元；當中將軍澳警區已接獲2,727宗騙案，佔該區罪案總數57.8%。為應對嚴峻形勢，警區今年全面升級「無孔不入防騙計畫」。至今年首季，騙案增長率已有放緩，反映市民警覺性明顯提升。

活動採用「邊玩邊學」模式，透過重複朗讀「勿信陌生來電」、「轉帳前核實身份」等口訣，將防騙知識轉化為肌肉記憶及本能反應，騙徒便無機可乘。活動吸引大批市民參與，參加者熟讀防騙急口令即有機會贏取大獎，現場反應熱烈。

除是日活動外，將軍澳警區宣布，將不定期在區內舉辦「防騙急口令快閃大挑戰」，透過高頻次社區滲透，使防騙意識成為市民本能反應，實現真正「無孔不入」的宣傳效果。警方重申，警民同心協力是打擊騙案的核心力量，呼籲市民持續關注防騙資訊。