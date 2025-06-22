珍惜生命｜仁濟醫院79歲男病人上吊　醫護施救惜終返魂乏術

仁濟醫院發言人今日（22日）公布一宗涉及病人懷疑自殺的醫療風險警示事件。一名79歲男病人，上周二（17日）因雙下肢水腫入住該院內科病房，他本身患有慢性疾病，進行入院評估時並無自殺傾向，臨床情況穩定。



昨日（21日）晚上11時30分，醫護人員曾進入病格，當時病人正在床上休息。10分鐘後，病房職員發現病人懷疑自殺，其頸部被繩索纏繞，連接於其床掛架上，失去意識。醫護人員隨即為病人急救，並通知家屬及就事件報警，惜他延至今日（22日）凌晨零時34分離世。



仁濟醫院表示，對事件感到難過，向家屬致以深切慰問，會盡力為家屬提供所需協助，並會配合警方調查；亦非常關注有關個案，已列為醫療風險警示事件，並已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，會成立根源分析委員會調查事件經過。有關個案已呈報死因裁判官跟進。

仁濟醫院一名79歲男病人在病房內吊頸，搶救後宣告不治。（資料圖片）

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