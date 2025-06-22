旺角混戰﹒影片曝光｜敵眾我寡馬路逼至行人路　有人揮刀有人棄磚

旺角今晨（22日）發生打鬥案，多名男子在街頭持刀及磚頭追逐，涉案人等悉數逃去；西洋菜南街近亞皆老街後巷，遺下數處血跡。事發一刻片段曝光，可見兩批人等至少7名大漢追逐，雙方均持利刀，由馬路追至行人路，有人兩度揮斬。其中兩名黑衣男寡不敵眾，不停「彈跳」後退，最終在其他男子勸阻下，雙方分道揚鑣離開。



涉案人等「以二敵五」，其中一名頭戴漁夫帽的黑衫男，手持利刀匹敵，被逼退上行人路。

影片可見，涉案人等呈「以二敵五」姿態，在西洋菜南街、近惠豐中心對開追逐，途人見狀急步離開。其中一名頭戴漁夫帽、口罩的黑衫男，率先成為眾人目標，他手持利刀匹敵，但遭步步進逼後退跑上行人路，期間一名同樣手持利刀的白衣男，曾向他兩度揮斬。

片中亦可見，另一名黑衣漢其後從車罅跑上行人路，與該名黑衫男一同敵眾，雙雙被另外5人逼趕，不停在行人路「彈跳」後退。未幾，再有其他男子現身勸阻，雙方最終分道揚鑣離開。被追趕的兩名黑衣男，向山東街方向跑走；另5名男子則往亞皆老街方向逃去，可見其中一人將磚頭棄於路邊、亦有人用布料包裹利刀，掩人耳目。

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案發於今（22日）晨6時許，警方接獲報案，指約有9名男子，在旺角彌敦道近港鐵旺角站E2出口附近持刀打鬥。警方接報趕抵時，涉案人士已不知所終，人員在西洋菜南街近亞皆老街後巷，發現3處血跡；亦在D3出口發現一塊磚頭。

警方封鎖後巷調查後，相信有人從E2出口穿過花園街一帶打架、追逐，其後四散逃去，據悉有人乘搭的士離開。案件交由旺角警區反黑組第三隊跟進。

警方在現場發現一塊磚頭。（馬耀文攝）

西洋菜南街近亞皆老街後巷，發現血跡。（馬耀文攝）