重案組搜青山道劏房｜越南女子失蹤5日　胞妹：差人仲搵緊

警方正調查一宗牽涉失蹤人士的案件，重案組及鑑證科人員，連日在長沙灣青山道一幢唐樓單位調查搜證，包括使用調查兇殺案常見的儀器弧光燈，又檢走刀柄、漂白水及清潔劑等證物。搜查行動相信與一名姓梁（51歲）越南籍女子有關，其胞妹在網上尋人，指梁女於上周六（21日）離開旺角太子的住所後失蹤。



《香港01》聯絡到事主胞妹，她表示警方曾展示上述青山道地址，查問是否知悉該處，惟未有透露調查及搜證進展。



西九龍重案組探員今日（25日）早上再到現場調查，包括在附近餐廳翻查閉路電視錄影。（黃學潤攝）

警方搜查青山道一個單位，相信與一名姓梁（51歲）越南籍女子有關，其胞妹在網上尋人，指事主於上周六（21日）離開旺角太子的住所後失蹤。（facebook圖片）

西九龍重案組探員今日（25日）早上再到現場調查，包括向附近餐廳索閱閉路電視錄影。

梁女的胞妹向<香港01>稱，警方曾聯絡過她，並展示青山道152號地址，查問是否知道是什麼地方？惟梁妹對該處並沒有印象。

梁妹稱，警方向她表示：「家姐第一日（21日）跟個男人上咗巴士，然後一齊落車...差人仲搵緊（家姐）。」但梁妹不認識上車和落車位置；警方亦沒有透露青山道單位與其胞姊失蹤的關係，但似乎有線索得知她曾在該處出現。

警方在青山道一個劏房單位調查一宗失蹤人口案。（黃學潤攝）

梁妹續稱，家姐洋名Lisa，51歲，由越南來港36年，與前夫育有一對子女（18歲及13歲），子女隨她同住，現時有要好男朋友，對方亦育有一女兒（13歲），一家5口同住旺角太子。

Lisa是家庭主婦，男朋友做地盤散工。梁妹強調，Lisa「好重視家庭、好緊張啲仔女」，從來不會不接電話；她21號中午12時左右離家後失蹤，電話接不通，家人十分擔心，因此於同日晚上報警求助。

青山道單位分租予越南人

涉事單位的業主，今早到現場了解情況；該單位間開5個劏房，其中一個劏房被警方封鎖。業主透露，涉事房間租予一名越南人，對方其後再出租予同鄉，流動性甚大，經常有不同人出入。

▼凌晨時分警方在單位調查▼



探員在單位內疑使用弧光燈調查。（陳永武攝）

探員在單位內疑使用弧光燈調查。（陳永武攝）

凌晨時份，西九龍重案組探員及鑑證科人員在青山道152號一個唐樓的劏房單位內調查，其間可見探員疑使用弧光燈照射。至清晨6時左右調查人員離開，並帶走多袋證物，包括疑似刀柄、高腳木枱、大支裝漂白水、清潔劑、電飯煲、鐵架及多個器皿。

有街坊稱，探員於昨日（24日）已經在場展開調查工作，最少持續24小時，其間曾向附近店舖索取閉路電視錄影與及翻找路邊垃圾和垃圾桶，另外亦爆門搜查樓上兩個空置單位。

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