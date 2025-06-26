海關檢侵權機頂盒拘2人　售價$980至$1680不等　標榜永久免費收看

香港海關採取執法行動，拘捕兩人涉嫌銷售非法串流裝置，檢獲99部不同品牌的非法串流裝置、一批音響產品及影音器材，估計市值約12萬港元。海關提醒市民，這類非法電視機頂盒不僅涉及版權侵權，其內置的惡意程式更可能監控用戶行為、竊取個人資料，甚至遠端控制用戶裝置，對網絡安全構成嚴重威脅。海關將持續打擊相關侵權活動，以維護知識產權及保障市民網絡安全。



香港海關採取執法行動，拘捕兩人涉嫌銷售非法串流裝置，檢獲99部不同品牌的非法串流裝置、一批音響產品及影音器材，估計市值約12萬港元。（黃偉民攝）

海關版權及商標調查科版權及商標科技罪案調查組高級調查主任曾輝表示，人員於6月11日及25日採取特別執法行動，檢獲99部非法串流裝置，涉及10多個不同品牌，以及一批音響產品和影音器材，估計市值約12萬元。海關拘捕兩名男子（50及59歲），涉嫌違反《版權條例》，現正保釋候查。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

曾指，海關一直留意市面情況，發現零星店舖向顧客提供非法串流裝置，即是電視機頂盒及特定應用程式，以用作收看侵權影視作品，涉嫌未獲授權向公眾傳播版權作品，於是展開調查。

涉案機頂盒售價由980元至1680元不等，標榜有網絡就可以終身免費收看任何內容。（黃偉民攝）

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經過深入調查及版權持有人的協助下，海關人員突擊搜查兩間位於北角及深水埗懷疑涉案零售店舖，並且檢獲非法串流裝置。海關發現檢獲的非法電視機頂盒有幾個特點，包括可以透過串流技術將侵權影視作品及實時電視頻道傳播予用戶收看、涉案店舖及裝置均未獲得影視作品及電視頻道版權持有人的授權、可以收看數十條實時電視頻道、點播超過一萬套侵權影視作品。涉案機頂盒售價由980元至1680元不等，標榜有網絡就可以終身免費收看任何內容。

海關對不同款式機頂盒作深入研究，發現播放作品並非來自官方應用程式商店，部分應用程式加固技術隱藏內部結構，導致防毒軟件難以分析。經過進一步調查，下載網址及程式檔案本身都存在極大網絡保安安全威脅。應用程式含用多種木馬及間諜軟件，用以監控用戶行為，竊取鍵盤輸入，甚至可以遠端控制用戶裝置。

曾提醒，惡意程式在用戶不知情下背景運作，如連家居網絡，不止危及個人私隱，亦可能牽連其他連接裝置，暴露風險之中。

海關版權及商標調查科版權及商標科技罪案調查組高級調查主任曾輝講述案情。（黃偉民攝）

海關提醒市民，切勿參與未獲授權向公眾傳播版權作品的活動。市民亦應尊重知識產權，避免透過任何非法串流的形式收看侵權影視作品或收費電視頻道。根據《版權條例》，任何人未獲得版權擁有人授權下，為任何包含為牟利或報酬而向公眾傳播作品的貿易或業務的目的，或在任何該等貿易或業務的過程中，向公眾傳播版權作品；或向公眾傳播版權作品，達到損害版權擁有人的權利的程度，均屬違法。一經定罪，最高刑罰為監禁四年，及就每項版權作品罰款50,000元。

市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過專用舉報罪案電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑侵權活動。