假冒證券行發釣魚短訊盜帳戶「高買低賣」　警拘8人涉款4600萬元

有騙徒假冒證券行發送釣魚短訊，要求受害人更新稅務資訊，當點擊短訊內超連結後，受害人被轉至高仿網站，輸入帳戶資料後即被盜取戶口，股票全被拋售，然後騙徒高買低放多隻「殭屍股」，藉此獲利。警方商業罪案調查科接獲證監會舉報，發現此手法涉及本地及國際的釣魚詐騙案件，並展開拘捕行動，以「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪拘捕7男1女，年齡介乎26至41歲，涉案金額合共超過港幣4,600萬。



商罪科及證監會交代一宗假冒證券行的釣魚騙案。（羅日昇攝）

警方表示，偵破一宗涉及本地及國際的大規模釣魚詐騙案件，涉及證券戶口被非法騎劫，市場操縱及洗黑錢的非法行為，總金額達4,600萬元，受害人遍及本地及國際。案件犯罪手法揭示犯罪集團如何利用釣魚連結及騎劫證券戶口，有組織地跨境市場操縱及洗黑錢罪行。

警方發現假冒證券行名義發送不同釣魚短訊，聲稱未更新稅務資訊將被凍結，或者要配合金管局要求登入處理。短訊內附有虛假網站連結，點擊後會被導向高仿釣魚網，受害人按指示輸入帳戶號碼及交易密碼、訊息驗證碼等。受害人輸入資料時，騙徒同步以新設備登入其帳戶，並要受害人將官方發送的驗證碼回傳至釣魚網站，其戶口隨即被盜用。

騙徒快速將受害人手持的投資組合全部清倉套現，再購買多隻市值及成交量極低的冷門股票及衍生產品，包括期權，大部分交易均為當日唯一交易，利用「高買低賣」、「拉高散貨」市場操控手法謀取非法利潤，令受害人蒙受損失。集團更會將非法收益經多個傀儡戶口進行資金轉換，掩飾資金來源並進行洗白。

137個本地報案 共失4,000萬元

警方合共接獲137個本地舉報，受害人年齡介乎19至71歲，損失1000元至290萬元不等，總損失4,000萬元。商業罪案調查科並於昨今兩日（6月25日至26日）展開代號「遠天」的反詐騙行動，在全港展開拘捕行動，以「串謀詐騙」罪拘捕4名本地男子，年齡介乎26至37歲，他們報稱辦公室助理、裝修工及司機等，並檢取多部手機。

大部分詐騙資金被轉移至其於證券行連結的出金戶口，追查資金去向及下落。調查發現，被捕人士利用10名受害人證券戶口，短時間內多次以買、賣家身份，參與未經授權的對應交易，採取高頻高買低放，逐步消耗受害人戶口資金。

警方亦發現釣魚短訊連結來自海外網域名稱及ip地址。137宗案件中，警方識別出83個假冒某證券商及其他金融機構的獨立釣魚連結。

商罪科及證監會交代一宗假冒證券行的釣魚騙案。（羅日昇攝）

集團以香港酒店作為犯罪中心

另外，6月初，證監會向商罪科轉介海外釣魚騙案，手法與本地案件相似。騙徒亦是利用釣魚行騙手段，以及製作仿真的海外證券公司的釣魚網站，盜取海外受害人證券戶口登入資訊及密碼，藉以騎劫戶口進行未經授權的交易。集團於今年2月至3月，利用5個本地證券傀儡戶口及89個海外被騎劫戶口，以及對香港上市44隻股票進行操控市場的未經授權交易，涉及600萬元，並利用多個本地傀儡戶口處理犯罪得益。

警方調查發現，集團曾租用香港的酒店作為犯罪中心，利用共享網絡進行非法交易，以逃避追查。警方遂於昨日以「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪拘捕3男1女，年齡介乎29至41歲，報稱是建築工及文員，並檢取多部手機、電腦、銀行卡及文件。

警方亦聯同證監會搜查多個單位。今次行動中，警方檢獲大量文件、交易紀錄、電腦，會作進一步分析及調查。被捕人士仍被扣查中，警方正追緝在逃人士。

商罪科及證監會交代一宗假冒證券行的釣魚騙案。（羅日昇攝）

商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，警方會與監管機構及持份者保持緊密聯繫。另外，為應對日益複雜的跨境罪案，警方將繼續同國際刑警組織（Interpol）、其他海外執法機構、證監會及金融機構合作，進行緊密情報交換及聯合行動。