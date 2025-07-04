觀塘道天外飛轆擊毀對面線兩私家車　肇事泥頭車龍翔道尋回

觀塘道發生甩轆毀車意外。今午（4日）約2時44分，警方接報指，兩輛私家車沿觀塘道東行，途經彩石里交界時，被對面線飛彈而來的車輪擊中。兩輛私家車車頭損毀，司機幸無受傷；該車輪則在觀塘道尋回。



據了解，涉事車輪來自一輛沿觀塘道西行的泥頭車。警方在調查後，於約600米外龍翔道西行、近彩虹邨尋獲涉案泥頭車。據網上圖片可見，涉事泥頭車停在龍翔道天橋上，左邊一對尾轆甩脫，其中一個跌在泥頭車後方路邊。



觀塘道兩輛私家車遭一個飛脫的車轆擊中，甩轆泥頭車其後在龍翔道近彩虹邨對開尋回，其後方亦有一個車轆跌在路邊。（fb車cam L（香港群組）/Browny Wong）

運輸署表示，因車輛故障，龍翔道天橋（往荃灣方向）近彩虹邨的慢線仍然封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通擠塞。

觀塘道兩輛私家車遭一個飛脫的車轆擊中，甩轆泥頭車其後在龍翔道近彩虹邨對開尋回，其左邊兩個尾轆甩脫，車身亦有損毀。（fb突發馬路車cam大全/Kam Pui Ho）

觀塘道兩輛私家車遭一個飛脫的車轆擊中，甩轆泥頭車其後在龍翔道近彩虹邨對開尋回。（fb車cam L（香港群組）/Browny Wong）