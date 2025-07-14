屯門的士抽頭逆線衝斑馬線險撞過路母子　46歲司機涉危險駕駛被捕

網上流傳一條車cam片段，一輛綠色的士在掃管笏管青道斑馬線過路處前，越過雙白線抽頭，再逆線直接駛過斑馬線，一對母子急停避車。警方留意到此片段，今日（14日）拘捕一名46歲姓樊男子涉嫌「危險駕駛」，他現正被扣留調查。



被捕的宜司機涉嫌在7月12日下午約1時22分在青山管青路駛至一行人過路處時，越過前方一輛已停定的私家車，亦沒有讓斑馬線上的行人先行而駛過該過路處，令正在過馬路的兩名途人須急停以避免發生意外。

一對母子見狀準備過路。（Facebook 車camL（香港群組）Wai Cheung）

事發車CAM前日（12日）在網上流傳，片段拍攝於下午1時許，cam主駕車沿屯門掃管笏管青道而行，駛至屋苑愛琴海岸對開一處斑馬線過路處，cam主當時已收慢並在斑馬線前停下，一對母子見狀橫過馬路過路，不料走至一半時，一輛尾隨的新界的士竟「抽頭」爬雙白線，再逆線直接駛過斑馬線。



過路母子幸即時反應，立即停下，未有繼續前行，避過一劫。cam主目擊驚險場面，忍不住怒斥「黐X線」。網民一面討伐的士危險駕駛行為，斥罵「爭啲出事，趕住去投胎咩？」，更表示會致電1823舉報。



▼車cam片段截圖▼

根據香港法例，斑馬線上的行人較車輛享有優先權，司機須讓行人先行。如司機無合理辯解而違反上述規定，首次定罪可處罰款5,000元及監禁3個月，若是再犯，最高可處罰款1萬元及判處監禁6個月。

▼另一視角車cam片段截圖▼