國安處辦短片創作比賽頒52獎　周一鳴寄語學生緊記國安重要性

適逢《香港國安法》公布實施5五周年及警務處國安處成立5周年，警務處舉辦國家安全《NStory國安知多啲》短視頻創作比賽，以推廣國安教育，展現國家安全與生活息息相關之處。警務處處長周一鳴在今日（14日）的頒獎典禮上致辭表示，做好國家安全，就如做好家居保安，而守護家園正正是每位市民應有的公民責任，寄語緊記國家安全的重要性。



《NStory國安知多啲》短視頻創作比賽頒獎典禮。

頒獎典禮主禮嘉賓包括警務處處長周一鳴、副處長（國家安全）簡啟恩、副處長（行動）葉雲龍、立法會議員及教聯副會長鄧飛，以及警察影視學會榮譽副會長李力持。

周一鳴指，警務處國安處正與教聯積極研究，在一年一度的「優秀教師選舉」中加設有關國家安全教育的獎項。他亦寄語同學出席頒獎禮後，除了將獎項和喜悅帶回家中及校園外，亦緊記將國家安全的重要性，以及與生活息息相關的信息，進一步推廣給家人和朋友。「國家安全，人人有責」並不只是口號，可以將這份精神融入生活之中。

警務處處長周一鳴頒發獎項予得獎隊伍。

比賽今年1月起接受報名，分為小學組、初中組及高中組，吸引過百隊來自43間中小學的參賽隊伍，合共277名學生參與。比賽最終由培僑小學、嗇色園主辦可道中學及何文田官立中學，分別奪得小學組、初中組及高中組冠軍，真光女書院則獲得「最積極參與學校獎」。至於經過一個月公眾投票而誕生的「我最喜愛的短視頻」獎，各組別的得獎隊伍分別來自中華基督教會基慧小學、嗇色園主辦可道中學及慕光英文書院。連同上述主要獎項，主禮嘉賓向得獎學校、老師及學生，合共頒發52個獎項。