珍惜生命｜ 麗安邨男住戶割斷煤氣喉　墮樓不治

深水埗發生墮樓案。昨晚（19日）11時許，保安員發現麗安邨麗廉樓一個單位傳出煤氣味，於是報案，近乎同一時間，一名男子從上址高處墮下，跌落麗廉樓對開地面，救護員接報到場，證實事主當場死亡。



消防破門入屋關掉煤氣，屋中無人，警方和消防正調查事件，包括死者身份。事件中，總共接近50人需要疏散。

就現場所見，警方用帳篷遮掩遺體，住戶返回單位，其中一名老翁使用助行架。

警方用帳篷遮掩遺體。（陳永武攝）

住戶返回單位，其中一名老翁使用助行架。（陳永武攝）

警方表示，本周六（19日）晚上11時09分，接獲麗安邨麗廉樓保安報案，指上址一個單位有懷疑煤氣氣味傳出，懷疑單位內有人自殺。

救護員接報到場，發現該個單位的61歲陳姓男住戶倒臥在麗廉樓大堂對開，懷疑對方從高處墮下，陳男現場被證實死亡。警方經初步調查，相信陳男由上址單位墮下，在現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。事件中，大約49人自行疏散到安全位置。

據了解，有人割斷煤氣喉後墮樓身亡。

警方到場調查。（陳永武攝）

消防到場。（陳永武攝）

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