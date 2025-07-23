警聯同入境處東九龍打擊非法勞工　19名男女被捕包括僱主

警方表示，東九龍總區包括機動部隊、衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區及將軍澳警區人員聯同入境事務處，昨日（22日）展開代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍區多個罪案黑點，共拘捕19人。



行動中，6名內地男子、3名外籍男子、1名本地男子、5名內地女子、3名外籍女子、1名本地女子，年齡介乎23歲至60歲，分別涉嫌「僱用不可合法受僱的人」、「違反逗留條件」、「協助及教唆他人違反逗留條件」及「在香港有遺送/遞解離境令生效下，而接受有薪或無薪的僱傭工作，或開辦或參與任何業務」等罪名被捕，所有被捕人現正被扣留調查。

執法人員打擊非法勞工，作出拘捕。（警方提供）

據了解，所有被捕內地男女持雙程證到港，至於被捕外籍男女來自印尼，分別持「行街紙」或護照來港。

警方強調僱主僱用不可合法受僱人士是嚴重罪行。根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解令離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰則為罰款50萬港元及監禁10年。