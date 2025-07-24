屯門友愛邨37歲男與人爭執　對方吹雞召十漢報復後逃去　警拘5人

昨日（23日）凌晨屯門友愛邨發生傷人案。一名37歲男子早前與一名陌生男子發生爭執後，該陌生男懷疑召另外10人襲擊對方，逞兇後登上私家車逃去。警方經調查拘捕5名男子，另外6名男子仍然在逃。



現場是屯門友愛邨愛禮樓。（羅敏妍攝）

昨日（23日）凌晨零時38分，警方接獲一名37歲姓曾男子報案，指在屯門友愛邨愛禮樓對開被人襲擊。經初步調查，11名男子在上址從3輛私家車下車，懷疑以手襲擊曾男。眾人得手後登上該3輛私家車往鄉事會路方向逃去，相信曾男早前因瑣事與一名男子發生爭執。曾男面、頭及嘴受傷，清醒被送往屯門醫院治理。

人員於同日在屯門及元朗區拘捕5人涉嫌傷人，分別為21歲姓陳男子、20歲姓陳男子、23歲姓梁男子、23歲姓冼男子及20歲姓鄧男子，至於另外6名本地男子仍然在逃，案件交由屯門警區反三合會行動組跟進。