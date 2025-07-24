新界北防罪辦舉辦反詐月　副處長葉雲龍﹕冀警企合作達致全民防騙

新界北總區今日（24日）舉行反詐月啟動禮及「新界北防罪聯盟計劃」嘉許禮2025。「防罪聯盟計劃」自2022年10月展開至今，已獲超過80間企業及機構支持，舉辦逾70場防騙講座，受眾人數達1.3萬人。



另外，新界北總區亦聯同超過60間聯盟企業或機構、區內醫院、學校、商場、關愛隊、區議員等，攜手打新界北總區反詐月2025。警務處副處長（行動）葉雲龍在致辭時表示，計劃以「警企合作」模式，以發揮更大協同效應及提升整體防罪宣傳效能，達至全民防騙。



新界北總區今日（24日）舉行反詐月啟動禮及「新界北防罪聯盟計劃」嘉許禮2025。

警方表示，近年騙案上升已經成為全球趨勢，警隊力求做到防騙訊息入屋，提升市民防騙意識，減低受騙風險。新界北總區防止罪案辦公室於2022年10月正式展開「防罪聯盟計劃 (Project HERO)」，以「警企合作」模式加強防騙宣傳成效。

警方邀請公、私營企業及機構加入「防罪聯盟」，全面融入在「衣、食、住、行」等領域，並透過成員協助向旗下員工及客戶發放防騙訊息，產生協同效應，全面提升員工和市民的防騙意識，達致雙贏的局面。截至2025年7月，計劃獲超過80間企業及機構支持，並已為聯盟成員舉辦超過70場防騙講座，聽眾人數接近13000人；累計已透過聯盟成員各公眾派發超過30萬張防騙傳單。

警務處副處長(行動) 葉雲龍在致辭時表示，計劃以「警企合作」模式，以發揮更大協同效應及提升整體防罪宣傳效能，達至全民防騙。

葉雲龍在致辭時表示，「與社群共同推動警政」是警隊策略方針之一，警隊一直努力與不同界別喺警政議題上攜手合作。他以疫苗比喻防騙宣傳，鼓勵市民接種防騙資訊疫苗，達至全民防騙，並期望未來有更多機構及企業成為防罪聯盟成員。

新界北總區亦會於7月24日至10月15日期間舉辦「全民防騙感謝祭」，於屯門、元朗、天水圍、大埔及北區舉辦近20場防騙講座。感謝祭以總值超過20萬港元及超過200份豐富獎品作大抽獎，以鼓勵市民觀看新界北總區防止罪案辦公室Facebook專頁「防騙精讀班」短片及出席防騙講座。