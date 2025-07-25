深水埗狗倒斃街頭　疑傷重遭拖落樓「棄屍」　警循血跡登樓拘飼主

深水埗發生懷疑虐待動物案。一頭以「放養」形式飼養的唐狗，疑因受傷奄奄一息，狗主見狀以為牠已身故，遂將其拖至樓下垃圾筒旁的街頭位置「棄屍」。有途人發現報案，據悉警員到場時，該狗隻仍有微弱呼吸，惟最終倒斃街頭。警員在現場發現血跡，遂沿血跡到附近大廈，登門拘捕涉案飼主。



愛護動物協會人員到場時，發現狗隻已經畢命。(李家傑攝)

周五（25日）凌晨近2時，有途人行經深水埗荔枝角道與石硤尾街交界，發現有一頭受傷唐狗，倒臥在一間銀行對開的垃圾筒旁，於是報案。警員接報趕至現場了解情況，發現該頭狗隻仍有些許呼吸，但相當微弱，立即急召愛護動物協會人員。可惜，愛協人員趕至時，狗隻已經畢命。

經愛協人員初步檢查，得悉涉事狗隻為一頭成年唐狗，腿部有傷口，但暫未得悉如何造成。由於現場地面發現少量血跡，懷疑屬於涉事狗隻，警員及愛協人員即沿之尋找。當尋至對面馬路、即荔枝角道238號一幢大廈時，繼續沿血跡登樓，最終找到涉事狗隻的主人。

警員及愛協人員到場調查。(李家傑攝)

該主人為一名老翁，家住深水埗荔枝角道238號一單位。據了解，老翁收養了該狗後，一直在大廈天台放養。直至今日凌晨時份，由於發現狗隻受傷、其奄奄一息，老翁以為狗隻已經身故，只好獨力將其拖落樓，將「屍體」棄置在食環署垃圾筒旁邊的街頭。

愛護動物協會人員，事後將狗隻遺體舁走協助調查，以𨤳清其傷勢如何造成、以及是否有可疑之處；警方則將事件由「愛傷動物發現」改至暫列「虐待動物」跟進，並拘捕涉事狗主，將其帶署扣查。

大廈對開地面有血跡。(李家傑攝)