紅雨｜馬鞍山行山漢墮溪澗驚險保命　鄰近一對父子遠足一度失聯

狂風暴雨今晚（25日）席捲香港，天文台晚上7時10分發出黃色暴雨警告，30分鐘後改發紅色暴雨警告，至9時10分取消所有暴雨警告。風雨來襲期間，除西貢等東部地區變天，馬鞍山一帶亦風雲變色，有行山父子一度失聯，更有人跌落溪澗，幸各人最終獲救，當中墮溪澗男子腳部受傷送院，另一對父子則無恙。



7月25日暴雨期間，馬鞍山有行山人士一度失聯，更有人跌落溪澗，消防及救護員到馬鞍山郊野公園搜救。

警方先在晚上7時33分接獲一名女子報案，指其丈夫和兒子在馬鞍山郊遊徑行山期間失聯。救援人員隨後聯絡到該對父子，證實兩人安全，身在一處涼亭暫避，同時他們報稱見到另一名行山人士跌落溪澗，疑遭沖走。大批救援人員趕往搜救，更一度通知政府飛行服務隊嘗試安排直升機協助。

至晚上約8時10分，一名45歲姓黃男子報案，稱自己在馬鞍山村附近行山時墮入溪澗，正是較早時行山父子見到墮溪的事主。黃男報稱安全，但未能尋獲返回路面的方法。搜救人員其後成功尋獲黃男，他幸僅腳部受傷，被送往沙田威爾斯親王醫院救治。

7月25日暴雨期間，馬鞍山一名男子墮溪澗，腳傷獲救送院。（梁偉權攝）

另外，早前暴雨期間，西貢亦有4名划艇市民和4名露營人士，分別被困在羊洲和小鏟洲，報警求助，幸8人最終平安脫險。

▼7月25日晚西貢一帶狂風暴雨▼



本港多區受狂風暴雨侵襲，有網民在西貢白沙灣拍到閃電。（fb[西貢人]日報/John Ng）

本港多區受暴雨侵襲，西貢有馬路水浸。（fb[西貢人]日報/Ma YK）

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