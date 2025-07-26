酷熱天氣｜五旬漢偕妻及兄長西貢出海釣魚　疑中暑暈倒送院亡

酷熱天氣警告下，今日（26日）接連有市民在戶外活動期間感不適，懷疑中暑，需要送院接受治療，當中有一名男子疑因此不幸離世。事發於下午5時許，警方接獲一名女子報案，指其姓胡（54歲）丈夫，在西貢沙塘口山近甕缸灣對開約400米海面的一艘遊艇上釣魚期間，突然不省人事。



救援人員接報趕往，昏迷的男事主由政府飛行服務隊直升機吊起，送到東區醫院搶救，惜告不治。男事主死因有待驗屍確定，他並無患病，初步懷疑他釣魚時中暑。



據了解，男事主與妻子及兄長於今日下午2時許，由白沙灣碼頭出發釣魚，到上址時，他感胸口痛及頭暈，妻子遂報警求助。

政府飛行服務隊直升機奉召將事主送院。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心提醒市民，應採取適當措施預防高溫引發的疾病，例如熱痙攣、熱衰竭和中暑。重點人群包括嬰兒及小童、長者、孕婦、長期病如心臟病或高血壓患者、戶外／體力勞動者和過胖人士均較易中暑。

中心總監徐樂堅醫生指，中暑是高溫天氣下最常見的健康風險之一。在過去5年，本港每年有超過200宗因中暑入院的個案，當中死亡的個案每年約有2至5宗，集中於5月至9月的夏季時間。重點人群較易中暑，病徵包括頭暈、頭痛、噁心、氣促、神志不清等，嚴重者會出現全身痙攣或昏迷等現象，若不及時替患者降溫及急救，便會有生命危險。

天文台由今早6時45分發出酷熱天氣警告，至晚上仍未除下。天文台提醒，在戶外活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累。於感覺不適時，應儘快到陰涼的地方休息。戶外活動宜安排在早上或下午較後的時間進行。

避免長時間在陽光下曝曬，以免受太陽紫外線曬傷。應穿上淺色和通爽衣服，配戴可遮掩後頸的闊邊帽子和能阻隔紫外線的太陽眼鏡。

最好選擇防曬系數（SPF）30或以上的廣譜及防水的防曬產品並大量塗抹，如需長時間在戶外逗留，或在游泳、流汗或以毛巾抹身後，謹記須每兩小時再次塗上防曬產品。

較易中暑人士應儘量避免戶外活動，遠離高溫環境，到陰涼、通風或有空氣調節的地方。