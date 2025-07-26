酷熱天氣｜五旬漢偕妻西貢出海釣魚　疑中暑暈倒送院亡

酷熱天氣警告下，今日（26日）接連有市民在戶外活動期間感不適，懷疑中暑，需要送院接受治療，當中有一名男子疑因此不幸離世。事發於下午5時許，警方接獲一名女子報案，指其姓胡（54歲）丈夫，在西貢沙塘口山近甕缸灣對開約400米海面的一艘遊艇上釣魚期間，突然不省人事。



救援人員接報趕往，昏迷的男事主由政府飛行服務隊直升機吊起，送到東區醫院搶救，惜告不治。男事主死因有待驗屍確定，他並無患病，初步懷疑他釣魚時中暑。



政府飛行服務隊直升機奉召將事主送院。（資料圖片）

天文台由今早6時45分發出酷熱天氣警告，至晚上仍未除下。天文台提醒，長者、孕婦、嬰兒及小童、慢性病如心臟病或高血壓患者，以及過胖人士均較易中暑，應及時觀察是否出現中暑徵兆。

在戶外活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累。於感覺不適時，應儘快到陰涼的地方休息。戶外活動宜安排在早上或下午較後的時間進行。

避免長時間在陽光下曝曬，以免受太陽紫外線曬傷。應穿上淺色和通爽衣服，配戴可遮掩後頸的闊邊帽子和能阻隔紫外線的太陽眼鏡。

最好選擇防曬系數（SPF）30或以上的廣譜及防水的防曬產品並大量塗抹，如需長時間在戶外逗留，或在游泳、流汗或以毛巾抹身後，謹記須每兩小時再次塗上防曬產品。

較易中暑人士應儘量避免戶外活動，遠離高溫環境，到陰涼、通風或有空氣調節的地方。