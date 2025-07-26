益豐大廈停電｜居民正撤離　長者需他人揹落樓　紅磡社區會堂爆滿

土瓜灣益豐大廈今午（26日）疑爆水管滲水入電錶房，導致電錶冒煙及出現火花，益豐大廈4座全部大停電。酷熱天氣下居民無電話夜，當區開放紅磡及啟德兩個社區會堂供居民入住。《香港01》記者今晚到場了解，只見全座益豐大廈一片漆黑，大批居民陸續撤離，部份人乘坐警方安排的小巴往社區會堂，亦有人選擇到親友家中暫住，有行動不便的長者需要他人揹落樓。至晚上10時許，紅磡社區會堂已爆滿，如再有居民擬入住社區會堂，要前往啟德社區會堂。



土瓜灣益豐大廈停電，大批居民連夜撤離，有行動不便的長者需他人揹落樓。（梁偉權攝）

土瓜灣益豐大廈停電，大批居民連夜撤離，有行動不便的長者需他人揹落樓。（梁偉權攝）

晚上大批警員及關愛隊人員到場安排街坊撤離，立法會議員李慧琼亦到場了解，她表示，由於益豐大廈內有不少劏房，估計有數百至近1,000戶，有不少長者或居民需要協助。她指停電源於「有意外導致電錶房要緊急維修」，中電正在搶修，惟由於「爆得幾嚴重」，故初步估計今晚未必可恢復電力供應，但中電已提供後備電源，供大廈內老人院暫時使用。

土瓜灣益豐大廈大停電，大批居民連夜撤離，當局安排小巴接載居民前往社區會堂暫住。（梁偉權攝）

李慧琼指出，民政事務處已開放紅磡社區會堂及啟德社區會堂，康文署亦會開放附近的運動場，供有需要的居民使用，義工曾登上益豐大廈了解，發現很多居民都已撤走，她估計是由於天氣太熱令街坊選擇離開。部份居民要先回家取回個人物品，李稱警方和關愛隊亦有人員親自陪同他們上樓。現場另有關愛隊人員開咪向居民宣布，警方已安排小巴接載居民前往社區會堂休息；如居民需要洗澡，可到高山道社區客廳使用淋浴間。

土瓜灣益豐大廈大停電，大批居民連夜撤離，立法會議員李慧琼（粉紅衣者）到場了解，關愛隊成員在場協助居民。（梁偉權攝）

記者跟隨益豐大廈居民余氏一家上樓，他們居於6樓，唯有分別手持電筒和以手機照明，徒步登樓。他們表示過往「未試過咁大鑊、咁誇張」，但「意外啲嘢大家都唔想」，惟未知何時可恢復供電，他們要回家取回日用品，之後前往親友家中暫住。

土瓜灣益豐大廈大停電，大批居民連夜撤離，余氏一家摸黑上樓取回日用品，之後打算前往親友家中暫住。（梁偉權攝）

益豐大廈涼茶鋪老閭葉先生表示，店舖通宵營業，惟大部分住戶已前往紅磡社區會堂，相信會損失約2000元營業額。他憶述，益豐大廈以往亦曾停電，但僅停一至兩座，從未試停四座、停整晚。

益豐大廈涼茶鋪老閭葉先生表示，店舖通宵營業，惟大部分住戶已前往紅磡社區會堂，相信會損失約2000元營業額。（梁偉權攝）

土瓜灣益豐大廈大停電，大批居民連夜撤離到社區會堂暫住，紅磡社區會堂於晚上10時許已爆滿。（梁偉權攝）

中電發言人回覆《香港01》查詢指，今日（26日）傍晚時分，土瓜灣益豐大廈客戶電掣房有電力設備疑受漏水影響，引致大廈部分電力供應受影響。中電於下午約6時15分因應消防處要求，暫停上址所有供電，以便大廈電工作進一步調查及維修，影響約904客戶（包括3間安老院舍）的供電。發言人指，客戶電工已即時到場進行緊急維修，中電工程人員亦迅速趕赴現場支援，與客戶電工緊密協調處理事件。

發言人續指，中電社區支援隊與民政事務處、區議員及地區關愛隊保持緊密溝通及協調，為受影響的客戶安排臨時照明工具及流動電池，並放置於大廈的公眾走廊，協助居民應對停電。此外，中電的客戶經理亦到場與大廈管理處及受影響的安老院密切聯繫，了解他們的需要，並聯同中電社區支援隊為院舍送上流動照明設備及流動電池，保障長者的安全。發言人表示，中電團隊繼續與大廈物業管理處及各方緊密協調，協助益豐大廈盡快恢復供電。