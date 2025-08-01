有片︱啟德主場館兩名阿仙奴球迷「內鬨」　女子勸交誤中拳

啟德主場館昨晚（7月31日）舉行「香港足球盛會2025」，熱刺一球擊敗阿仙奴，更破紀錄有49,975名球迷入場觀賽。賽後，社交平台網上流傳一條影片，未有顯示時間及日期，但可見2名分別穿上黑色及紅色阿仙奴波衫的男球迷，在啟德主場館「內鬨」，爆粗兼手指指起爭執。



黑色波衫男身旁有一名穿紅色波衫的同行女子嘗試用身軀阻隔二人，爭執時穿紅色波衫男曾出拳打向黑波衫男，黑波衫男疑用手撥開拳頭，令拳頭改向同行女子方向，女子慘被打到口部，即時掩著嘴。黑波衫男隨即高呼報警不讓對方離開，紅波衫男則道：「我唔X走，你打X我啊嘛」。現場職員隨即趕抵了解。《香港01》正向警方了解。



爭執時紅色波衫男曾出拳打向黑球衣男，黑波衫男用手撥開拳頭，令拳頭改向女子方向，擊到其口部。（網上影片截圖）

影片全長47秒，可見現場為啟德主場館看台位置，惟未有顯示時間日期。影片開首，紅波衫男僅穿上一隻鞋，與黑波衫男互相推撞指罵：「你老XX臭X，你係咪嚟！」。紅波衫女拉著黑波衫男，並伸手阻隔二人，卻遭紅波衫男拍低手。另一名男球迷上前阻隔二人，一名紫色衫職員亦上前勸交。

黑波衫男和紅波衫男低聲吵架，影片未錄到對話內容，但可見紅波衫女突然向黑波衫男高呼一聲：「喂呀！」，兩男繼而對峙，然後紅波衫男隨即出拳打向黑波衫男，黑波衫男用手撥開拳頭，惟拳頭轉方向最終擊中女子口部。

女子隨即手掩嘴，黑波衫男大叫：「報警！報警！你咪X走呀！」，紅波衫男回應「我唔X走，你打X我啊嘛」。黑波衫男激動說：「你郁手先！」，紅波衫男則指著他道：「你郁手先，你郁腳先」，然後緩緩穿回一雙鞋。另一名紫色衫職員趕抵了解，影片到此結束。

《香港01》正向警方了解。