警東九打擊酒後駕駛等罪行　一連三日行動中拘九人

警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員，於8月1日至8月3日，在區內展開打擊「酒後駕駛」及「停牌期間駕駛」。行動中，人員共拘捕9名司機、及向5名司機發出口頭警告。



警方指，人員於8月1日在觀塘開源通截查一輛形迹可疑的私家車，經初步調查後，車上一名36歲姓林的本地男司機，涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。同日晚上，人員在觀塘鯉魚門徑發現一輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，該名46歲姓楊本地男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕；

警方在觀塘拘捕數名司機。(警方圖片)

警方在觀塘拘捕數名司機。(警方圖片)

警方在觀塘拘捕數名司機。(警方圖片)

警方在觀塘拘捕數名司機。(警方圖片)

昨日（8月2日）凌晨，人員在巡經黃大仙太子道東期間，拘捕3名分別30歲、46歲及58歲（姓劉、吳、及蔡）本地男司機，涉嫌「酒後駕駛」；

警方在黃大仙拘捕數名司機。(警方圖片)

警方在黃大仙拘捕數名司機。(警方圖片)

警方在黃大仙拘捕數名司機。(警方圖片)

警方在黃大仙拘捕數名司機。(警方圖片)

至今日（8月3日）凌晨約1時，人員在巡經觀塘藍田站公共運輸交匯處，拘捕兩名分別44歲及50歲（姓吳及姓譚）本地男司機，涉嫌「酒後駕駛」。此外，在凌晨約2時，人員在巡經觀塘繞道時，拘捕兩名分別44歲及59歲（姓黃及姓姜）本地男司機，涉嫌「酒後駕駛」。

警方在藍田拘捕數名司機。(警方圖片)

警方在藍田拘捕數名司機。(警方圖片)

警方在藍田拘捕數名司機。(警方圖片)

警方在藍田拘捕數名司機。(警方圖片)

警方在藍田拘捕數名司機。(警方圖片)

警方指出，以上所有被捕司機已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。根據法例，「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，兩項罪行一經定罪，各可處罰款1萬港元及監禁12個月。