水警海關聯合反走私　柴灣香港仔檢190萬支私煙　涉逃稅$610萬

警方懷疑近日有人在柴灣和香港仔一帶走私，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、水警港口分區及水警南分區聯同海關海域調查組人員今日（8日）凌晨在有關海域進行反走私行動。



行動中，警方和海關共偵破兩宗走私案件、扣查一輛貨車、一艘舢舨以及檢取約190萬支懷疑私煙，估計總市值約830萬元，應課稅值約610萬元。

在第一宗案件中，人員發現兩艘沒有亮起航行燈的快艇駛至柴灣公眾貨物裝卸區附近岸邊，同時有數名男子將貨物由該兩艘可疑快艇搬到岸上一輛貨車上。執法人員隨即採取行動，涉案男子跳上快艇高速往香港南面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終往內地水域方向逃去無蹤。人員在現場及涉案貨車上共檢獲約160萬支懷疑私煙，估計市值約700萬元，應課稅值約520萬元，並扣查有關涉案貨車。

在第二宗案件中，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛近至香港仔避風塘對開海面的一艘舢舨旁邊，並將貨物由快艇轉移到舢舨上。執法人員隨即採取行動，涉案快艇隨即高速往香港南面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終往內地水域方向逃去無蹤。人員在涉案舢舨上共檢獲約30萬支懷疑私煙，估計市值約130萬元，應課稅值約90萬元，並扣查有關涉案舢舨。

買賣私煙屬違法行為。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100百萬元及監禁兩年。