尖沙咀假錶舖「練功券」呃走兩名錶　共值$460萬　兩男落網

尖沙咀周一（4日）發生巨額賣錶騙案，騙徒精心布局，在半島中心佈置了一間懷疑是假的「名錶維修服務中心」，利用設前後兩門的夾萬，以及數十綑只有表面是真鈔的「練功券」，成功騙取兩名內地賣家共兩隻名錶，分別為百達翡麗（Patek Philippe）和Richard Mille的手錶，合共價值近460萬元。



事隔5日，警方今日（9日）表示，已就案件以涉嫌「串謀詐騙」拘捕兩名男子，將於傍晚6時交代案情。消息指，兩名被捕人分別34歲和43歲，均為內地人。



兩名男子到尖沙咀半島中心一名錶維修服務中心賣錶，被人以「練功券」騙去兩隻共值近460萬元的名錶，圖為其中一隻涉事的百達翡麗（Patek Philippe）手錶，價值204萬元。（受訪者提供）

警方於周一晚上約6時55分接獲其中一名事主求助，指在尖沙咀半島中心一間店舖，向一名年約30多歲男子出售兩隻手錶，不料對方騙走手錶後逃去。警員到場調查後，將案件暫列作「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進。

兩名男子到尖沙咀半島中心一名錶維修服務中心賣錶，被人以「練功券」騙去兩隻共值近460萬元的名錶，圖為其中一隻涉事的Richard Mille手錶，價值255萬元。（受訪者提供）

涉事店舖位於尖沙咀半島中心一樓180號舖，舖頭名稱為「盛夏名錶維修服務」。記者嘗試到Google、百度、小紅書搜索此舖號或舖名，均沒發現相類似的資料。現場所見，該店舖疑被間成兩個房間，設有前、後玻璃門。前門貼有招牌，店內裝修明亮簇新，有櫃檯及梳化等，櫃檯後方有夾萬及一個以黑布簾遮蓋、通往另一房間的出入口；而另一房間則沒有任何裝修或招牌，可經由後門離開店舖。據知，該個夾萬內有乾坤，前後均有櫃門，這個「機關」在今次騙局中發揮重要作用。

兩名男子到尖沙咀半島中心一間名錶維修服務中心賣錶，被人以「練功券」騙去兩隻共值近460萬元的名錶，名錶維修服務中心「職員」取得手錶後放入店內夾萬，但事主後來揭發夾萬後方亦可打開，而「職員」已挾錶逃去。（林振華攝）

被騙的受害人，其中一人姓張（29歲），他被騙走一隻金色Parek Philippe手錶，約值$2,040,000港幣；另一名受害人姓曾（32歲），失去一隻藍色Richard Mille手錶，約值$2,550,000港幣。即兩錶合共總值近460萬港元。據知警員在店舖內的枱面上，發現大約有5,000張「1,000港幣」的練功券。

一事主在港攻讀碩士 另一事主代老闆售錶

尖沙咀發生名錶騙案，一名報稱是職員的男子，向兩名事主交出的大疊現金，只有第一張是真鈔，其餘的都是「練功券」。（林振華攝）

現場消息指，涉事兩隻手錶分別為204萬元的百達翡麗（Patek Philippe），和255萬元的Richard Mille。其中一名事主受訪表示，他與另一事主均為手錶商，他在香港讀碩士，是經朋友介紹首次到涉事店舖賣錶；另一事主則從湖南來港，其老闆正正是介紹他們到涉事店舖的朋友。

受訪事主表示，當時店舖「職員」驗錶後，從夾萬取出現金交予他們，並將兩隻手錶收進夾萬，以及將現金放入點鈔機點算。其間「職員」聲稱點鈔機故障，着兩名事主等候數分鐘，讓他去「借一個點鈔機過來」，不料之後便失去蹤影。

兩名男子到尖沙咀半島中心一名錶維修服務中心賣錶，被人以「練功券」騙去兩隻共值近460萬元的名錶，名錶維修服務中心「職員」聲稱點鈔機故障，要去借機，乘機挾錶逃去。（林振華攝）

事主等候多時不見「職員」返回，揭開店內布簾一看，始發現夾萬實際上「後面是空的，它前面是可以打開，後面也可以打開」；而該「職員」交出的大疊現金，只有第一張是真鈔，其餘的都是「練功券」。事主揭發受騙，於是報警。