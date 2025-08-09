警元朗青衣反毒品　檢$4500萬可卡因及大麻花　拘3男涉收酬販毒

警方毒品調查科昨日（8日）分別於元朗及青衣展開打擊毒品行動，警方共檢獲約40公斤懷疑可卡因及65公斤懷疑大麻花，總市值約4,500萬港元，並以「販運危險藥物」拘捕3名本地男子。



被捕人年齡介乎25至58歲，分別報稱自僱人士或無業。他們目前正被警方扣查，稍後將各被暫控一項販運危險藥物罪，並將於下周一（11日）在屯門及西九龍裁判法院提堂。據悉，3人涉收取約2萬元至5萬元報酬犯案。



行動中，警方檢獲共約40公斤懷疑可卡因及65公斤懷疑大麻花，總市值約4,500萬港元。（陳浩然攝）

毒品調查科探員昨日（8日）早上在元朗石塘村附近一鐵皮屋外，截查一輛可疑私家車，在車上搜出11磚各重一公斤的懷疑可卡因，警方隨即以「販運危險藥物」罪名拘捕該名男司機。隨後，探員將他帶回其租用的鐵皮屋進行深入調查。經仔細搜查，警方在屋內發現另外29磚相同包裝的懷疑可卡因。該批可卡因被埋藏在地下暗格內，並用木板蓋上及以螺絲鑲實。

警方在元朗石塘村附近的鐵皮屋內，發現29磚懷疑可卡因埋藏在地下暗格內，被木板蓋上並以螺絲鑲實。（陳浩然攝）

是次行動中，警方共檢獲40公斤懷疑可卡因，市值約3,000萬港元。警方初步調查相信，販毒集團利用偏遠的鐵皮屋作為毒品儲存倉，並試圖將毒品埋藏於隱蔽處，企圖掩人耳目，增加警方的執法難度。

警方在元朗及青衣反毒品，共檢獲約40公斤懷疑可卡因及65公斤懷疑大麻花，總市值約4,500萬港元，毒品調查科行動組3A隊高級督察陳源勳交代案情。（陳浩然攝）

在調查期間，探員亦在鐵皮屋外發現一名可疑內地男子，隨即上前截查，並從他所管理的鐵皮屋內，搜出共140萬支未完稅香煙及1.3萬支加熱煙，總市值630萬港元。此宗案件已轉交海關繼續跟進。

此外，毒品調查科探員於同一日下午，在青衣進行另一宗反毒品行動，截查兩名本地男子。當時，他們正將一批家俬搬運上貨車。經搜查後，警方發現部分家俬內部藏有真空包裝的懷疑大麻花。經點算，人員共檢獲119包、總重約65公斤的懷疑大麻花，市值約1,500萬港元。警方隨即以「販運危險藥物」罪名將該兩名男子拘捕。

警方重申，以任何形式協助販毒均屬違法行為。販毒屬極嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。