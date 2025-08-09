城隧轉車站兩私家車相撞　女司機駕P牌車剷行人路　6人傷包括小童

荃灣今日（9日）發生交通意外。 下午4時36分，兩輛私家車沿城門隧道公路往荃灣方向，駛至位於象鼻山路的城門隧道轉車站時相撞，其中一輛掛有「P牌」的私家車繼而撞向巴士站，剷上行人路。意外中6人受傷，包括一名7歲女童。救護員接報趕至，即場為傷者包紮，其中女童與另一女傷者被送往瑪嘉烈醫院、另外4名傷者被送往仁濟醫院治理。



荃灣城門隧道轉車站有私家車疑與另一車相撞後剷上行人路，地上遺下大灘疑為機油的紅色液體。（fb車cam L（香港群組）/Chit Ho）

網上圖片顯示，剷上候車位置的為一輛豐田私家車，車尾掛有「P牌」，車頭嚴重損毀冚起，車內安全氣袋彈出，一名女子坐在駕駛座上，車前地面有大灘疑為機油的紅色液體。巴士站的欄杆及長櫈被撞飛，有候車乘客狼狽倒地。有隧道職員到場施援。

有候車乘客狼狽倒地。（Facebook 車cam L（香港群組）Chit Ho)

警方經調查後相信，當時P牌私家車沿城門隧道公路左二線行駛，另一涉事私家車則沿左一線行駛，途至城隧轉車站對開時，P牌私家車切線與該私家車碰撞後，之後再撞向巴士站。正在巴士站等車的兩男兩女（7至36歲）受輕傷，包括一名7歲女童；P牌車上54歲男乘客胸痛，另一私家車的33歲男司機則報稱腰痛。該名司機與P牌私家車的52歲女司機，酒精測試結果均為零度。

私家車鏟向巴士站。（Facebook 車cam L（香港群組）Chit Ho)

運輸署表示，因交通意外，象鼻山路(往荃灣方向)近城門隧道轉車站的部份行車線一度封閉，至傍晚6時許解封。