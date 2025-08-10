好市民獎巡迴展覽第二站沙田新城市廣場舉辦　傳遞攜手滅罪訊息

「好市民獎頒獎典禮2024」於今年2月嘉許80名好市民及7間好機構，警方為了繼續將「好市民精神」及攜手滅罪的訊息傳遞到社會每個角落，本年度起獲重要合作夥伴香港中華總商會支持，舉行3場「好市民獎巡迴展覽」，首站早於5月舉行，第二站則在8月7日至13日在沙田新城市廣場第一期L1層羅馬圓型獻技場舉辦。警務處處長周一鳴及香港中華總商會會長蔡冠深博士今日（8月10日）到場主持合作啟動禮。



「好市民獎巡迴展覽」第二站在沙田新城市廣場舉行。

今日活動邀請了2024年度「全年好市民獎」得主周沚諭及文雪良到場與市民分享他們於火災現場英勇救人的經歷。他們於今年7月1日香港特別行政區政府公布的授勳名單榜上有名，獲頒銅英勇勳章。

「好市民獎」得主周沚諭及文雪良向在場人士分享其救人經歷。

「好市民獎勵計劃」成立於1973年，旨在表揚協助警方防止及偵破罪行、逮捕罪犯及協助保護生命的好市民，以及積極履行社會責任，致力協助警方推動防騙、防罪和滅罪的好機構。今屆好市民獎以「好市民．好故事．隨處現」為主題，表達好市民的故事隨處可見，如同衣、食、住、行，是日常生活的一部分。

展覽設有特色打卡區、攤位遊戲、問答機及夾公仔機等互動遊戲。活動除了傳遞攜手滅罪訊息，亦會推動國家安全意識。

警務處處長周一鳴（左三）及香港中華總商會會長蔡冠深博士（右三）主持「香港中華總商會支持好市民獎勵計劃合作啟動禮」。

好市民獎巡迴展．第二站

日期﹕2025年8月7日至2025年8月13日

時間﹕中午12時至晚上8時

地點﹕沙田新城市廣場第一期L1層羅馬圓型獻技場

好市民獎巡迴展．第三站

日期﹕2025年11月6日至2025年11月12日

時間﹕中午12時至晚上8時

地點﹕觀塘apm商場大堂層

完成各項互動遊戲可獲贈精美紀念品一份