海洋公園狂野龍捲風故障｜大人細路心驚　首入園內地女 ：挺可憐

海洋公園機動遊戲「狂野龍捲風」今日（10日）傍晚疑故障停頓，多人被困半空近2小時「腳揈揈」。事件令不少遊客心驚，有內地女首次入園便親睹乘客「半天吊」畫面而感到害怕，「運氣不太好，挺可憐的吧‥‥‥關了蠻久的」；亦有小朋友坦言「驚呀！唔敢玩嗰個機動遊戲。」但遊客均表示不會影響入園體驗。



內地遊客成小姐認為涉事遊客「運氣不太好，挺可憐的吧‥‥‥關了蠻久的」。（羅日昇攝）

由上海來港交流約一個月的內地遊客成小姐表示，與友人路過目睹涉事機動遊戲故障，停在半空。她指，坐在上面的人都是「正坐」，沒有倒轉，十分冷靜。她又稱，這是第一次到海洋公園遊玩，但就遇上機動遊戲故障，「有一點害怕。」

成小姐認為故障並非常見，事後看到有很多工作人員處理事件，「是覺得他們可能運氣不太好，挺可憐的吧，感覺被關在哪裡，還關了蠻久的。」被問及會不會影響下次前來海洋公園的心情，成小姐就直言對該機動遊戲不感興趣，沒有打算玩，所以只有少許影響體驗。

袁妹妹稱十分害怕，「驚呀！唔敢玩嗰個機動遊戲。」（羅日昇攝）

大人害怕，小朋友亦受驚。袁妹妹受訪時就稱，當時見到救護車及消防車到場，得悉該機動遊戲故障後很害怕，「驚呀！唔敢玩嗰個機動遊戲，少少影響心情。」

遊客周先生就表示：「唔係幾敢玩之後嗰啲遊戲！」他指見到該機動遊戲停在半空，但沒有聽到廣播指有機器故障，亦沒有聽到有人叫救命。他認為同類情況少見，只是今次剛巧遇上，不會擔心，笑指：「（下次）都唔會記得啦！」

周生先表示：「唔係幾敢玩之後嗰啲遊戲」。（羅日昇攝）

有女遊客就見到救護員衝去該機動遊戲設施，其後才知道故障，但沒有聽見尖叫聲，場面亦不混亂。事後該處已被圍封，不准入內；亦聽到廣播指會重啟，但最終亦沒有重啟。她稱第一次見到機動遊戲故障：「第一眼見到都驚驚哋。」但她對海洋公園有信心，相信園方之後會做好維護。

海洋公園「狂野龍捲風」疑故障突停頓，多人一度被困高處。（千千/ 小紅書影片）

事發於今日（10日）傍晚6時許，警方接獲報案指，海洋公園內機動遊戲「狂野龍捲風」疑因故障突然停頓，約17人被困高處；救援人員接報趕抵，成功將17人救回安全地方，晚上8時02分停止動員。

海洋公園回覆《香港01》查詢時表示，傍晚6時20分，「狂野龍捲風」在運作時出現故障訊號而啓動安全制動系統，因此暫停運作。受影響乘客於晚上7時37分開始，在消防人員協助下，由工作人員帶領返回地面，乘客全數於晚上8時07分離開設施，沒有人受傷。園方現為「狂野龍捲風」進行全面檢修及重複測試，並感謝受事件影響的訪客之體諒。

海洋公園「狂野龍捲風」疑故障停頓，多人一度被困高處。（遊客提供）