尿液汽水｜深水埗灣仔旺角超市　加系可口可樂及七喜樽裝疑被加尿

一名63歲男子疑不滿受超市職員不禮貌對待，將尿液混入加系可口可樂和七喜膠樽支裝飲品後，再將汽水放上多間超市的貨架上，前日（9日）被捕。警方指，過去一年在深水埗、旺角、灣仔區多間超級市場內，發現有「加系可口可樂」及七喜膠樽支裝飲品懷疑含有尿液，其中一宗一名9歲男童飲用後感不適，求醫後即日出院，警方調查後以涉嫌意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品等罪名拘捕63歲男子。



警方指，過去一年在深水埗、旺角、灣仔區多間超級市場內，發現有「加系可口可樂」及七喜膠樽支裝飲品懷疑含有尿液。

警方指，7月接獲報案指過去一年在深水埗、旺角、灣仔區多間超級市場內，發現有「加系可口可樂」及七喜膠樽支裝飲品懷疑含有尿液，其中一宗一名9歲男童飲用後感不適，求醫後即日出院。由於涉及食品安全，犯人行為卑劣，警方高度重視案件，由西九龍總區重案組跟進調查。

根據情報分析及翻查大量閉路電視，在8月9日於63歲犯人位於深水埗的住址，以涉嫌意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品等罪名將其拘捕，將會被起訴並於明天在西九龍裁判法院提堂。他報稱無業，警員在其寓所搜出與案有關物品，包括犯案時衣物、鞋和背囊等。

警方表示，今次為單獨犯下的個別事件，相信因過往在超市不愉快經歷而犯案，沒有牽涉其他食品及飲品。大部分被驗檢出尿液的汽水在例行檢查中發現，7支樣本經驗檢後不排除有尿液成份，但排除毒藥成份。

西九龍總區重案組總督察邱雨星交代案情。

警方強調，今次疑犯干犯案件為非常嚴重罪行，牽涉不單止是公眾健康，更加是市民對食品安全信心。警方呼籲市民，購買食品時應檢查清楚。就以本案為例，留意膠樽飲品包裝，其樽蓋有無被打開，如果是有汽飲品，被開過之後樽身會隨着時間流逝變軟，而如果被加入其他物質之後容量會有所不同，故亦可留意容器內液體的容量、顏色是否有異。

如市民發現包裝有被干預或打開包裝後發覺食品氣味有異，應立即通知商舖或有關生產商，亦可致電2868 0000向食環署查詢。

若市民有關於案件任何資料提供，可聯絡西九龍總區重案組第1隊，電話號碼為 3661 8183。

警方將於下午2時30分召開記者會交代案情。

消息指，一名9歲姓陳男童上月於西九龍一間商場的超市購入一支Coca-Cola Plus (加系可口可樂) 500毫升膠樽裝，飲用後發現可樂帶有強烈尿味，感到不適於是到醫院求醫，其母親向食環署報告事件。另有職員在西九龍的超市進行例行品質檢查期間，先後發現9支異常的汽水，於是報警。警方翻查閉路電視時亦發現一名可疑男子將一支加系可口可樂及一支七喜放上貨架。警方經調查後，周六（9日）以涉嫌意圖損害等而使用毒藥等拘捕一名63歲姓羅的無業男子，他聲稱遭受不禮貌對待而犯案。據了解，他並非在超市內加尿入汽水。