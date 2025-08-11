深水埗雙屍｜長沙灣道85及47歲母子倒斃屋內　警列謀殺拘一女親友

深水埗揭發謀殺雙屍案。今日（11日）下午3時50分，警方接獲一間社福機構的女職員報案，指懷疑一名男子在長沙灣道38至40號恒滿樓一單位內暈倒。消防員趕抵破門入內，發現1男1女屍體。



消息稱，兩名死者為母子關係，分別姓黃（85歲）及姓林（47歲），事發時有社工登門造訪，但良久無人應門，終報警揭發事件。警方其後以黑布蒙頭拘捕一名涉案52歲女親友，並在大廈簷篷尋獲一把懷疑涉案鉸剪，將案件改列「謀殺」。現場可見，有死者家人及3名社工在場助查；及至晚上10時許，兩名死者遺體由仵工舁送殮房。



深水埗謀殺雙屍｜中年婦疑鉸剪弒母焗死胞弟 登天台棄剪企跳就擒

一名涉案女親友被捕，黑布蒙頭帶走。（戴慧豐攝）

社會福利署（社署）表示，非常關注事件，正嘗試聯絡有關家屬，並會按其福利需要提供適切協助。據了解，涉事家庭並非社署社工跟進個案。

社署呼籲市民無論面對任何困難或壓力，都不應作出傷害自己或家人的行為。市民如在生活上遇到困難，可向當區的綜合家庭服務中心／綜合服務中心的社工，或致電社署熱線2343 2255尋求協助。

警方在大廈簷篷尋獲懷疑行兇用的鉸剪。（羅日昇攝）

警方表示，正調查8月11日在深水埗發生的一宗謀殺案，案中一名男子及一名女子死亡。警方於11日下午3時50分接獲報案，指懷疑一名男子昏迷倒卧在長沙灣道38至40號一單位內。人員趕赴現場，消防破門進入單位，發現一名85歲姓黃女子昏迷及頸部受傷，另外一名47歲姓林男子則昏迷倒臥在床，他們現場被證實死亡。

初步調查顯示，相信兩名死者為母子關係，該名47歲男子懷疑曾被人覆蓋頭部致窒息死亡，該名85歲女子懷疑曾被人以剪刀襲擊。

警方其後拘捕該名女死者的52歲姓林女兒，涉嫌「謀殺」，現正被扣留調查。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定他們的死因。深水埗警區重案組正積極調查案件。

現場為深水埗長沙灣道38至40號恒滿樓。（羅日昇攝）