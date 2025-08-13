警旺角巡查15間處所兼搗煙窟　檢毒品包括依托咪酯煙彈　15人被捕

警方表示，旺角警區行動部、反三合會行動組及牌照課，昨日（12日）在區內展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動。警員共巡查15間處所，截查182名男子及134名女子，並於亞皆老街一間遊戲機中心及砵蘭街一間麻雀館內分別拘捕2男1女，年齡介乎34歲至54歲，其中1名女子涉嫌「外出時沒有攜帶身份證明文件」被捕，2名男子則是通緝人士。



行動期間，警員突擊搜查在山東街1個住宅單位，搗破1個懷疑煙窟，檢獲1支懷疑氣槍、4粒懷疑含有依托咪酯的煙彈、少量冰毒、海洛英及霹靂可卡因、吸食工具及約1,300元現金。該單位內1名41歲本地女子涉嫌「經營煙窟」、「販運危險藥物」及「管有仿製火器」被捕。單位內另外9男2女，年齡介乎28歲至71歲，涉嫌「服食危險藥物」被捕，其中1名男子亦涉嫌「外出時沒有攜帶身份證明文件」。行動中檢獲的毒品總市值約5.6萬元。

警方拘捕15人，被捕人遭帶署扣查。（資料圖片）

所有被捕人現正被扣留調查。據了解，該2名被通緝的男子因盜竊和欠交罰款而遭到通緝。

根據香港法第134章《危險藥物條例》，任何人不得開設、經營、管理或協助管理煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁15年。任何人如管有危險藥物、吸食或注射危險藥物，亦屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款100萬元及監禁7年。市民切勿以身試法。