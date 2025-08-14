黑雨｜打工仔上班途中始知掛黑雨　繼續狼狽返公司：橫掂都出咗嚟

天文台於今早（14日）7時50分發出黑色暴雨警告信號，至少會維持到上午11時。受暴雨影響，本港多區大雨引致水浸，交通大受影響。惟不少打工仔在黑雨生效前已經出門上班，《香港01》記者今早在港鐵旺角站採訪多名打工仔，不少都是返工途中才知道掛黑雨，顯得頗為狼狽，而他們都打算繼續返公司。



李先生大約8時左右得知黑雨生效，但當時已經出門口，遂決定繼續前往公司。（黃煦緻攝）

居住將軍澳的李先生指，大約8時左右得知黑雨生效，但當時已經出門口，遂決定繼續行程。他坦言，公司指引黑雨毋須上班，上司亦沒有要求他們回去，只是他認為黑雨可能只維持兩至三個小時：「唔返（屋企）啦，橫掂都出咗嚟！」

李先生又指，天文台這個時間發黑雨，打工仔「會狼狽」。他沿途也聽到有其他市民抱怨「究竟返唔返工？」不過他認為難以評論天文台的做法：「個條件未成熟佢就未掛黑雨，實情係反映出嚟，都無辦法」。

張小姐不知道已發黑雨，老闆亦沒有通知，簡單受訪後即勿勿離去，趕在9時前返回公司。（黃煦緻攝）

另一位巿民張小姐表示，沒留意新聞，故不知天文台已發黑雨，老闆也沒有通知，因此如常趕返工。她受訪後即勿勿離去，趕在9時前返抵。

胡小姐也是返工中途才發現掛黑雨。（黃煦緻攝）

胡小姐今早7時半出門，也是上班途中才發現黑雨生效，所以她繼續趕回公司。她說：「（因為）有啲同事出咗嚟，我要開門畀佢地返去坐。」她表示之後也會「留喺公司」。