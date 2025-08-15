猜猜我是誰｜七旬翁遭騙$110萬畢生積蓄　警拘4男包括15歲少年

警方周二（12日）接獲一名71歲老翁報案，指有人自稱其兒子，聲稱涉及刑事案件遭拘留需交付保釋金。老翁不虞有詐，將其畢生積蓄合共110萬交予對方，事後致電兒子才驚覺被騙，於是報警。



警方經調查後，發現騙徒亦涉及其他電話騙案，騙款共260萬，以「以欺騙手段取得財產」拘捕4名男子，包括一名15歲少年，他在網上被騙徒招攬，並以日薪500至1000元作利誘犯案。



警方檢取大量證物。（黃偉民攝）

觀塘警區刑事總督察鄧子軒稱，警方於本周二（12日）接獲一名71歲男子報案，指同日收到自稱是其兒子的電話，對方稱因牽涉刑事罪行遭拘留，要交保釋金。老翁不虞有詐，分兩次向對方繳付合共110萬元，其後致電兒子才得悉被騙。據了解，所交付的騙款為其畢生積蓄，均存放在家中。

觀塘警區刑事部於24小時內，拘捕涉案的30歲男子，並翻查大量閉路電視記錄，發現被捕人與香港各區發生的3宗同類型電話騙案有關。受害人年齡介乎55至90歲，合共損失260萬。

經警方的情報分析，相信事件涉及犯罪團夥，逐展開行動於兩日內拘捕另外3名同黨，分別為一名持雙程證的內地男子及兩名本地男子，其中一人僅15歲，他們負責上門收取騙款，現正均被扣留調查。

調查顯示，15歲就讀中學的少年在網上受騙徒招攬，並以日薪500至1000元作利誘犯案。目前警方仍在追查涉案款項的下落。

鄧子軒指出，警方發現騙徒首先利誘事主交出少量保證金，從而降低事主的警戒心，當對方配合交出，騙徒隨即表示保證金不足，要求對方再交出數十萬甚至過百萬現金。警方強烈譴責騙徒招攬未成年人士參與相關罪行，同時向年紀老邁的事主入手，不少長者因為一宗電話騙案而失去畢生積蓄。警方將不遺餘力，將冷血的犯罪人士緝拿歸案，並重申「以欺騙手段取得財產」屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監10年。

警方呼籲市民切勿接聽來歷不明的電話，所謂保證金純屬虛假，警方絕不會要求任何人士向非警務人員以任何形式繳付保證金、保釋金或其他款項，即使市民在家收到的陌生電話，能夠説出市民的個人資料，甚至是冒認身份，不代表對方所説屬實，市民如有懷疑請立即致電警方防騙易熱線18222尋求協助，或與親屬、朋友聯絡。