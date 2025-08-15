內地男子涉洗黑錢$2,100萬罪成　遭法庭加刑至判監44個月

一名案發時34歲的内地男子今日（15日）在區域法院被裁定一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪罪名成立，該名被告人被判處監禁44個月。



警方於2023年11月接獲一宗網上報案，報案人指早前於社交媒體程式（LINE）懷疑墮入投資加密貨幣騙案，並按騙徒指示轉賬至多個本地銀行戶口，其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙。

深水埗警區刑事部人員經調查後，拘捕該名内地男子。（資料圖片）

深水埗警區刑事部人員經調查後，拘捕一名内地男子，他持雙程證入境，涉嫌利用一個本地銀行傀儡戶口於2023年10至2023年12月協助騙徒清洗2100萬港元的犯罪得益。

警方經徵詢律政司意見後，以「洗黑錢」罪起訴該名男子，並向法庭申請加重刑罰，獲法庭批准及增加百分之17.5的刑期，其後被判處監禁44個月。

警方呼籲市民，切勿租、借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。

另外，如任何人租、借或賣出戶口，作為傀儡戶口持有人，亦有機會觸犯「洗黑錢」罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，「洗黑錢」可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

警方重申不論租、借或賣出戶口，以用作清洗黑錢用途，帶來的刑罰及後果，遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，並積極研究，加快「洗黑錢」案件的檢控程序。